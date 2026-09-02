Metalúrgicos: cuánto cobra la hora en septiembre 2026 con el aumento de la UOM

El acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo establece un valor hora de $4.485,97 para la categoría ingresante de la Rama 17 durante septiembre. Además, los trabajadores reciben sumas extraordinarias y una cuota de $70.000 de la compensación acordada por la UOM.

Los trabajadores metalúrgicos tienen un nuevo valor de referencia para septiembre de 2026 tras el acuerdo salarial firmado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias, que ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo.

Cuánto cobra por hora un metalúrgico en septiembre

El valor hora de un trabajador metalúrgico en septiembre de 2026 es de $4.485,97 para la categoría ingresante de la Rama 17 del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

Este monto comenzó a regir el 1° de agosto y se mantiene durante septiembre. El próximo aumento está previsto para octubre, cuando el valor hora de la categoría ingresante llegará a $4.665,41.

El acuerdo establece que las diferentes categorías del convenio reciben el ajuste proporcional correspondiente.

Valor hora UOM 2026

El cronograma acordado por la UOM establece los siguientes valores para la categoría ingresante de la Rama 17:

Mes Valor hora Agosto 2026 $4.485,97 Septiembre 2026 $4.485,97 Octubre 2026 $4.665,41 Diciembre 2026 $4.852,02 Enero 2027 $4.949,06 Marzo 2027 $5.122,28

Los incrementos se aplican sobre la base de cálculo definida en el acuerdo de diciembre de 2025 e incorporan el compensatorio no remunerativo establecido en la paritaria.

Cuánto cobran de extra los metalúrgicos en septiembre

Además del salario correspondiente a las horas trabajadas, el acuerdo contempla sumas extraordinarias no remunerativas.

En septiembre, los trabajadores alcanzados por la paritaria tienen prevista una gratificación extraordinaria de $40.000.

También corresponde el pago de la segunda cuota de $70.000 de la compensación extraordinaria de $210.000 acordada por el período abril-julio de 2026.

De esta manera, durante septiembre se suma:

$40.000 en concepto de gratificación extraordinaria.

en concepto de gratificación extraordinaria. $70.000 correspondientes a la segunda cuota de la compensación extraordinaria.

Estas sumas no deben confundirse con el valor hora, ya que se trata de conceptos extraordinarios y no remunerativos.

Cuánto aumenta el salario de los metalúrgicos

La paritaria de la UOM contempla una recomposición salarial acumulativa del 23,5% hasta marzo de 2027, distribuida en diferentes etapas.

El próximo incremento será en octubre, cuando el valor hora de la categoría ingresante de la Rama 17 pasará de $4.485,97 a $4.665,41.

Las partes también acordaron una instancia de seguimiento en febrero de 2027, momento en el que volverán a analizar la evolución de los salarios del sector.