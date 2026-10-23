Messi recibió un prestigioso premio en España por su trayectoria deportiva, su labor solidaria y su compromiso con la educación

Lionel Messi volvió a convertirse en el centro de todas las miradas, au

La premiación reunió a referentes internacionales de distintos ámbitos y tuvo como uno de sus protagonistas principales al actual jugador del Inter Miami. Sin embargo, el reconocimiento no estuvo enfocado únicamente en los títulos obtenidos a lo largo de más de dos décadas de carrera profesional, sino también en el impacto social que generó dentro y fuera de las canchas.

Al fundamentar la decisión, el jurado destacó que Messi es el futbolista con más títulos de la historia y resaltó su extraordinaria trayectoria, su talento y su trabajo solidario destinado a promover el acceso a la educación y a la atención sanitaria de niños en contextos vulnerables. También valoró la admiración y el respeto que despertó en millones de personas gracias a su humildad, constancia y compromiso con el juego colectivo.

La ceremonia se desarrolló en el histórico Teatro Campoamor con la presencia de los reyes de España y de la princesa Leonor, quien tuvo un papel destacado durante el acto. Antes de la entrega de los premios, el argentino participó de una recepción oficial junto a los demás galardonados, en una actividad que generó una enorme expectativa tanto entre los medios como entre los fanáticos que se acercaron a seguir de cerca cada uno de sus movimientos.

Durante la gala, la princesa Leonor dedicó palabras especiales al capitán de la selección argentina y remarcó el valor de una carrera que marcó a varias generaciones. Al referirse a su legado, destacó una definición que resume la influencia del rosarino en la historia del fútbol: la capacidad de convertir lo extraordinario en algo habitual sin perder de vista el espíritu colectivo del deporte.

Más allá del reconocimiento oficial, el viaje a España tuvo un significado especial para el campeón del mundo. Fue en ese país donde construyó gran parte de su historia deportiva tras llegar siendo adolescente a las inferiores del Barcelona. Allí se transformó en una de las máximas leyendas del club catalán y comenzó un recorrido que lo llevó a conquistar prácticamente todos los trofeos posibles.

En medio de las actividades organizadas por la Fundación Princesa de Asturias, también hubo lugar para la emoción. Messi recordó a su padre y reconoció que siempre valoró especialmente este premio por el prestigio que tiene en España, una reflexión que aportó un costado más personal a una jornada cargada de homenajes.

La distinción otorgada en Oviedo se suma a una larga lista de reconocimientos obtenidos por el argentino a lo largo de su carrera. Sin embargo, este premio tuvo una característica particular: puso el foco no sólo en el jugador que conquistó el mundo con sus goles y títulos, sino también en la figura que utiliza su influencia para impulsar proyectos solidarios y generar oportunidades para quienes más lo necesitan.