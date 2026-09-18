Messi alentó a los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos

El ex capitán de la Selección Argentina envió un mensaje de apoyo a los más de 4.000 deportistas que compiten en Santa Fe, destacando el esfuerzo de quienes ya participaron y alentando a quienes aún esperan su turno.

La 13ª edición de los Juegos Suramericanos se desarrolla en distintas sedes de la provincia de Santa Fe y reúne a delegaciones de 15 países. Con más de 4.000 atletas en competencia, el evento se convirtió en uno de los encuentros deportivos más relevantes de la región. La delegación argentina, integrada por 658 representantes, ya cosechó medallas en disciplinas como natación, gimnasia artística, esgrima y tiro, consolidando su presencia en el medallero.

En este contexto, el mensaje de Messi se transformó en un gesto simbólico de enorme impacto. “Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Felicitarlos a los que ya compitieron y desearles suerte a los que todavía lo harán”, expresó el rosarino en un video difundido por la organización. La referencia directa a los atletas que buscan medallas resonó como un estímulo adicional en plena competencia.

El saludo se produjo apenas horas después de que Messi sumara un nuevo logro en su carrera: la Campeones Cup con Inter Miami, donde anotó un gol y brindó una asistencia en la victoria frente a Cruz Azul. Con ese título, el delantero alcanzó los 100 goles con el club estadounidense y elevó su palmarés a 49 conquistas profesionales, reafirmando su vigencia en el fútbol internacional.

La repercusión del mensaje fue inmediata. La Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) agradeció públicamente el gesto con un “¡Gracias, Capitán!”, mientras que las delegaciones destacaron la importancia de recibir palabras de aliento de una figura que trasciende fronteras y disciplinas. Para los atletas argentinos, el respaldo de Messi tiene un valor especial: se trata de un ícono mundial que, desde Miami, mantiene un vínculo con su tierra natal y con un evento que se desarrolla en Rosario y Santa Fe.

Más allá de lo deportivo, el gesto refuerza la dimensión cultural y emocional de los Juegos. En un escenario donde cada medalla suma al orgullo nacional, el mensaje del capitán argentino se convirtió en un recordatorio de que el esfuerzo de los atletas es reconocido y celebrado.