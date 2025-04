Mercado Pago: ¿Qué pasó que no pudiste transferir ni usar tu plata?

Los usuarios de la principal Billetera Virtual del país, registraron una caída del servicio. De esta manera, muchos no pudieron realizar las transacciones correspondientes debido a problemas en Mercado Libre y Mercado Pago.

Este miércoles 23 de abril muchos usuarios de la Billetera Virtual Mercado Pago registraron problemas para utilizar la aplicación. El inconveniente se dio en varios puntos de la plataforma y afectó las transferencias. Las denuncias comenzaron a multiplicarse cuando cientos de usuarios advirtieron que no podían transferir fondos, utilizar su dinero disponible o realizar compras online en Mercado Libre.

Durante la mañana de este martes, una falla en Mercado Pago y Mercado Libre generó múltiples inconvenientes entre usuarios de todo el país, que comenzaron a reportar dificultades para acceder a sus cuentas, transferir dinero y realizar pagos online. El error, que se manifestó con el mensaje “El medio no está disponible”, se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Según el sitio especializado Downdetector, los reportes de error comenzaron a crecer hacia el mediodía, pasadas las 12, con un pico de notificaciones centrado en dos fallos principales: problemas para concretar pagos (52%) y fallas de acceso al sitio web (48%).

Las quejas no tardaron en replicarse en plataformas como X (ex Twitter), donde tanto Mercado Libre como su billetera virtual se convirtieron en tendencia debido a los mensajes y quejas de los usuarios que no podían utilizar su dinero.

Hasta el momento, desde las cuentas oficiales de la empresa no se ha emitido un comunicado oficial que explique el origen del problema ni cuánto tiempo podría durar la interrupción del servicio. Algunos especulan con una posible saturación de servidores o un error de sincronización interna.

¿Cómo obtengo un crédito a través de Mercado Pago?

A través de Mercado Pago podés obtener un crédito que comienza cerca de los $220.000.

Lo que tenés que saber que para que vaya subiendo tu crédito podés pedir un préstamo y devolverlo a tiempo o utilizar el crédito de Mercado Libre.

Para activar Mercado Crédito, es posible que tengas que confirmar tu número de celular y validar tu identidad por seguridad.

Luego de que hagas la primera compra en cuotas con el crédito de Mercado Pago y cumplas con el pago todos los meses, vas a activar el Crédito de Mercado Pago a través de la App y se incrementará el monto.

Una vez que obtengas el crédito, podés pagar las cuotas en efectivo en un Pago Fácil (de 1 a 2 horas) o a través de una transferencia a tu cuenta de Mercado Pago vía CVU (acreditación en minutos o hasta 24 horas).

Todas las cuotas son fijas y mensuales. Siempre vas a poder ver el valor final antes de confirmar la compra.

Cuando activés Mercado Crédito, vas a conocer tu fecha de vencimiento. Además, podrás consultarla cuando quieras desde la sección Mercado Crédito.