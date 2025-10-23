Mediante un video de Instagram apareció Lowrdez de Bandana

La cantante se expresó en una historia de la red social y aseguró que su ausencia se debe a que está ” con una gripe tremenda desde el lunes”. Su madre había realizado una denuncia ante la policía ya que no sabia nada de ella desde el 4 de octubre.

La cantante Lourdes Fernández, integrante del histórico grupo Bandana, reapareció públicamente tras varios días de silencio y preocupación entre sus seguidores. En un breve mensaje, explicó que atraviesa un cuadro de gripe intensa desde el lunes, lo que la obligó a suspender compromisos y mantenerse en reposo.

La artista compartió su estado de salud en medio de rumores sobre su ausencia, aclarando que no se trata de una situación grave, pero sí de una afección que le impidió continuar con su rutina habitual. “Tengo una gripe tremenda desde el lunes”, expresó Lourdes, visiblemente afectada, pero agradecida por el apoyo recibido.

📢Reapareció @lowrdez de Bandana: “Tengo una gripe tremenda desde el lunes” “Alguien les informó muy mal, chicos. Esto es terrible. Estoy bien, gracias por ocuparse de mí”, expresó la artista acabando con las dudas.https://t.co/qqsP2ajAkr pic.twitter.com/nOizlxp2x9 — Haceinstantes (@Haceinstantes) October 23, 2025

La noticia generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes enviaron mensajes de aliento y buenos deseos para su pronta recuperación. Lourdes no brindó más detalles sobre su evolución, pero se mostró confiada en que pronto podrá retomar sus actividades.

Bandana, el grupo pop que marcó una generación en Argentina, sigue despertando afecto y atención en redes sociales. La salud de sus integrantes, especialmente en contextos de reaparición pública, genera interés entre los medios y el público. Lourdes, con este mensaje, buscó llevar tranquilidad y agradecer el cariño recibido.