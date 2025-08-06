Media sanción al financiamiento universitario: cómo votaron los diputados mendocinos en el Congreso

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca recomponer el presupuesto de las universidades nacionales. La iniciativa fue acompañada por la mayoría de los legisladores de Mendoza, aunque también hubo votos en contra y ausencias.

La Cámara de Diputados de la Nación dio este martes un paso fundamental en el reclamo por una mejor financiación para las universidades públicas. Con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, la propuesta apunta a recomponer el financiamiento del sistema universitario y establece una actualización bimestral del presupuesto basada en la inflación, a partir de 2025. También contempla medidas salariales para docentes y no docentes, y prevé una compensación por la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

La iniciativa, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rechazada por el oficialismo, contempla una serie de medidas clave: entre ellas, que el presupuesto del sector se eleve gradualmente hasta representar el 1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Además, el proyecto incluye una recomposición presupuestaria entre mayo y diciembre de 2025, y una actualización bimestral posterior, basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También prevé recursos adicionales para la creación de carreras estratégicas, la convocatoria a paritarias docentes y no docentes, y la incorporación de sumas al salario básico.

Uno de los puntos más relevantes es la recomposición del presupuesto de funcionamiento, que incluye fondos para hospitales universitarios, áreas de ciencia y técnica y programas de extensión. Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) estará encargada de controlar el uso de los recursos y deberá presentar informes periódicos ante el Congreso.

Cómo votaron los diputados de Mendoza

En el caso de Mendoza, los 10 diputados nacionales tuvieron una votación dividida respecto al proyecto.

Votaron a favor:

Mariela Paponet , Adolfo Bermejo y Martín Aveiro (Unión por la Patria)

Julio Cobos (Unión Cívica Radical)

Lourdes Arrieta (Partido de la Transformación)

Votaron en contra:

Álvaro Martínez, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, todos pertenecientes a La Libertad Avanza

Ausentes:

Pamela Verasay y Lisandro Nieri, ambos de la UCR, no participaron de la votación.

Desde el oficialismo, la iniciativa fue calificada como “fiscalmente inviable” y contraria al objetivo de alcanzar el déficit cero. Sin embargo, el respaldo transversal de bloques opositores evidencia el creciente aislamiento legislativo del Gobierno nacional.

Qué sigue

El proyecto fue girado al Senado, donde algunos sectores opositores aseguran que hay consenso suficiente para su aprobación definitiva. Si se convierte en ley, marcaría un cambio sustancial en el financiamiento universitario argentino, con actualizaciones periódicas que acompañen la inflación y mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.