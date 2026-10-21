“Me revoleó por el aire”: Fabián Gianola fue atropellado y el momento quedó registrado en video

El actor cruzaba una calle cerca del shopping DOT cuando un Audi lo embistió y lo hizo caer sobre el asfalto. Sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de una muñeca, por lo que deberá ser intervenido este miércoles.

Fabián Gianola fue atropellado por un auto el lunes por la tarde en el barrio porteño de Saavedra, cuando cruzaba una calle en las inmediaciones del shopping DOT. El impacto lo hizo caer sobre el asfalto y le provocó lesiones que requieren una intervención quirúrgica.

El propio actor relató cómo ocurrió el accidente. “Ayer saliendo del DOT a las tres de la tarde me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto, me revoleó por el aire”, contó en declaraciones a distintos medios.

Gianola también cuestionó la conducta del conductor, quien, según su relato, no se detuvo después de embestirlo. “Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó”, insistió.

El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad privada. En las imágenes se observa cómo el vehículo lo atropella cuando estaba por terminar de cruzar la calle. El actor queda tendido sobre el asfalto durante unos segundos y luego consigue levantarse.

Tras el hecho, intervino la Policía. Gianola se dirigió al shopping DOT, donde recibió asistencia médica a través de su cobertura de salud.

Los estudios médicos determinaron que el actor sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura de los ligamentos de una muñeca. Por esas lesiones, será operado este miércoles en la Clínica La Trinidad de San Isidro.

“Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar porque tengo el brazo enyesado”, explicó Gianola al referirse a su estado de salud.

Sobre la intervención, detalló: “Hoy vi al cirujano y mañana me opero. Me van a poner una placa con tres tornillos”.

El actor también confirmó que avanzará con acciones legales contra el conductor que lo atropelló.

La operación obligará a Gianola a modificar su agenda laboral. El actor se encuentra trabajando en la obra teatral Los 39 escalones, pero las lesiones le impedirán cumplir con las próximas funciones.

Según adelantó, deberá suspender las presentaciones previstas para este miércoles y jueves. Su intención es regresar al escenario el viernes, aunque la posibilidad dependerá de su evolución y de la indicación de los médicos.

“Vamos a ver qué dice el médico también”, señaló al referirse a su posible vuelta al teatro.