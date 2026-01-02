“Me falta un pulmón”: las excusas más insólitas de conductores alcoholizados durante los controles de Año Nuevo

La madrugada del Año Nuevo 2026 dejó más que festejos. Un video expuso las insólitas excusas de varios conductores durante controles de alcoholemia, con argumentos que fueron desde problemas de salud hasta enjuague bucal.

La primera madrugada del 2026 fue intensa para los agentes de tránsito en distintos puntos del país. Mientras muchos celebraban la llegada del Año Nuevo, otros quedaron cara a cara con los controles viales, en escenas que mezclaron tensión, incredulidad y excusas difíciles de sostener.

En las últimas horas, se volvió viral un video grabado en la Ciudad de Buenos Aires que muestra cómo algunos conductores intentaron evitar multas y la retención del vehículo con argumentos tan creativos como poco creíbles.

Uno de los momentos muestra a un hombre que, al ser sometido al test de alcoholemia, aseguró que no podía soplar porque había sido operado hace pocos meses y le faltaba un pulmón. “Te podés desabrochar el cinturón y bajar del vehículo, así tenés más caudal de aire”, le contestó la agente, quien finalmente logró realizarle el control.

El resultado fue contundente: alcoholemia positiva. En ese instante, la actitud del conductor cambió por completo y resignado expresó que ya sabía cuál sería el desenlace del procedimiento.

Otro conductor, interceptado por el fuerte olor a alcohol, argumentó que el resultado podía deberse a que había usado enjuague bucal antes de salir. Sin embargo, el dispositivo homologado marcó un nivel que duplicaba el máximo permitido, dejando sin efecto cualquier explicación. Además de la multa, a los conductores se les retuvo el vehículo, licencia provisoria y labrado del acta contravencional.

En otra de las situaciones, una conductora que dio 0,97 gramos de alcohol en sangre llevaba consigo en el auto a una bebé, lo que generó un fuerte llamado de atención por parte del personal de tránsito. Los agentes remarcaron que manejar alcoholizado no solo pone en riesgo la vida del conductor, sino también la de terceros.

En otro tramo del registro, un joven visiblemente nervioso reconoce de antemano el resultado del control. El test confirmó una alcoholemia de 1,75, uno de los valores más altos registrados en la secuencia.

El operativo, coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), buscó mitigar los accidentes en una de las noches con mayor siniestralidad del año.

Resultados en CABA: 48 positivos detectados.

48 positivos detectados. Resultados Nacionales: 106 conductores sancionados

El video volvió a poner sobre la mesa un mensaje claro de las autoridades: si tomás alcohol, no manejes. Las excusas pueden viralizarse, pero las consecuencias siguen siendo reales.