“Me equivoqué pero estoy consciente con mis cinco sentidos”: el descargo de un conductor que manejaba ebrio y la multa millonaría que debería pagar

El hombre fue detectado en un control sobre la Ruta Provincial 7 de Neuquén con un nivel de alcohol casi cuatro veces superior al permitido. Aunque reconoció su error, aseguró estar en condiciones de manejar. La ANSV le retuvo el vehículo y la licencia, y enfrenta una multa millonaria.

Un conductor de 47 años fue interceptado en los últimos días en la provincia de Neuquén mientras circulaba en estado de ebriedad por la Ruta Provincial 7, durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Al ser detenido, el hombre intentó justificar su accionar: “Me equivoqué, no debí hacer estas cosas”, expresó. Sin embargo, el test de alcoholemia arrojó un resultado contundente: 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos. A pesar de ello, aseguró: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”.

Como consecuencia de la infracción, las autoridades procedieron a la retención del vehículo y de la licencia de conducir. Además, el conductor deberá enfrentar una multa que podría alcanzar los $7.200.000.

Desde la ANSV recordaron que el consumo de alcohol al volante afecta seriamente la capacidad de conducción: reduce los reflejos, altera el discernimiento y disminuye la atención y la agudeza visual. A esto se suma una peligrosa falsa sensación de control, que incrementa el riesgo de provocar siniestros viales.

En este marco, el organismo nacional continúa desplegando operativos de control y patrullajes preventivos en rutas de todo el país, con el objetivo de reducir la siniestralidad y reforzar la concientización sobre la importancia de una conducción responsable.