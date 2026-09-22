Mataron de 11 tiros a un joven en Córdoba y la estremecedora secuencia quedó grabada

Lautaro Figueroa, de 22 años, fue atacado a tiros en la avenida Costanera Sur de Río Cuarto. Recibió once disparos y murió horas después en el Hospital San Antonio de Padua. Hay tres personas detenidas.

Un joven de 22 años fue asesinado de once disparos durante un violento ataque ocurrido el domingo por la noche en Río Cuarto, Córdoba. La víctima, identificada como Lautaro Figueroa, fue encontrada herida en la zona de Playa Bonita y trasladada de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde murió durante la mañana siguiente. El episodio quedó parcialmente registrado en un video. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, uno de los atacantes habría continuado disparando contra Figueroa cuando ya se encontraba tendido en el suelo.

Por el crimen hay tres personas detenidas y la principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas, debido al vínculo previo que habría existido entre la víctima y uno de los sospechosos.

El ataque quedó grabado: le dispararon cuando estaba en el piso

El violento episodio ocurrió en la avenida Costanera Sur, en el sector conocido como Playa Bonita, en Río Cuarto.

La secuencia fue detectada inicialmente por operadores de la Central de Monitoreo, quienes advirtieron un enfrentamiento y dieron aviso a los móviles policiales que se encontraban en las inmediaciones.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Figueroa gravemente herido. En ese momento fueron detenidos dos hombres, de 20 y 27 años, mientras el joven era asistido por personal de emergencias.

La víctima fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua, pero pese a los esfuerzos médicos murió durante la mañana del día siguiente como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Parte de la secuencia también quedó registrada en un video filmado por testigos. De acuerdo con las imágenes incorporadas al expediente, uno de los agresores efectuó varios disparos contra Figueroa cuando ya estaba tendido sobre el suelo.

¿Qué se hace con esta gente? 11 tiros le metió en plena costanera con gente al rededor. Pregunto sinceramente: ¿Tiene recuperación? ¿Vale la pena meterlo en cana y alimentarlo de por vida? Hay cosas que no se pueden justificar. https://t.co/CfSPueoLQ2 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 21, 2026

Hay tres detenidos por el crimen de Lautaro Figueroa

Los primeros detenidos fueron identificados como Brian Jesús Bustos, de 20 años, señalado como el presunto autor de los disparos, y Jonathan Catastro, de 27.

La investigación quedó a cargo del fiscal Luciano Rodríguez, de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto. La causa fue caratulada inicialmente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

En el marco de las actuaciones, los investigadores realizaron posteriormente un allanamiento en el que detuvieron a una mujer de 22 años.

Durante ese procedimiento fueron secuestrados una moto Honda Wave, prendas de vestir y un teléfono celular, elementos que ahora serán analizados para determinar si tienen relación con el ataque.

Según fuentes del caso citadas por medios locales, ambos se conocían previamente y tenían antecedentes penales. Los investigadores también analizan la información que indica que habrían participado juntos en distintos robos.

Ese antecedente llevó a los investigadores a descartar, al menos como única explicación, la posibilidad de que se haya tratado de una pelea circunstancial. Por el contrario, una de las principales líneas de investigación apunta a que el crimen podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre personas que se conocían.