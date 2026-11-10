Más de un millón de personas esperaron al papa León XIV en una multitudinaria vigilia de jóvenes en Buenos Aires

La convocatoria reunió a más de un millón de personas en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El Pontífice recorrió las calles en el papamóvil antes del encuentro y se detuvo para saludar a los fieles, en una jornada marcada por la emoción.

Más de un millón de personas se congregaron este martes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para participar de la vigilia de jóvenes que encabezó el papa León XIV. La multitud esperó durante horas la llegada del Pontífice, que recorrió el lugar en el papamóvil y avanzó lentamente entre los fieles, lo que permitió que muchos pudieran verlo de cerca.

La actividad fue una de las últimas de la tercera jornada de la visita del Santo Padre a la Argentina y estuvo dirigida especialmente a personas de entre 15 y 35 años. La convocatoria había sido incorporada a la agenda a pedido del propio León XIV, quien manifestó su interés por encontrarse con las nuevas generaciones.

La emoción de los fieles al ver de cerca al Papa

El encuentro estaba previsto para las 20.15, pero el Pontífice apareció minutos antes y comenzó a recorrer las calles de Palermo en el papamóvil. A diferencia de la jornada anterior, el vehículo avanzó a menor velocidad y se detuvo en distintos sectores para acercarse a quienes lo esperaban detrás de las vallas.

La emoción se hizo sentir entre familias, jóvenes y personas que llegaron desde distintos puntos del país. Hubo lágrimas, aplausos, gritos y saludos, mientras muchos intentaban registrar el momento con sus celulares.

Algunos asistentes destacaron que habían podido verlo muy cerca y recibir su bendición. Otros compartieron la emoción de vivir un acontecimiento histórico junto a sus hijos, madres y abuelos.

“Es un hecho histórico“, expresó una de los niños que se acercaron al lugar junto a sus padres. Una joven que asistió con su mamá también contó que la experiencia había sido muy especial: “Es súper emocionante poder compartirlo con mi hija“, relató otra de las fieles.

Música y emoción en la previa de la vigilia

La antesala de la salida del Papa estuvo marcada por la presentación del Coro y la Orquesta Juvenil Papa León XIV, integrado por unos 250 músicos y cantantes.Una de las interpretaciones que más emocionó a los presentes fue “Joven, levántate”, que acompañó la espera de la multitud antes del recorrido del Pontífice.

Además, el artista rosarino Valentino Merlo, de 17 años, participó del espectáculo previo a la vigilia. El joven fue seleccionado para cantar ante León XIV y la multitud reunida en Palermo.

La agenda de León XIV en Argentina entra en su tramo final

El Papa había llegado a Buenos Aires minutos después de las 18, procedente de Córdoba. Tras abordar un avión en el aeropuerto de esa provincia, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery y se trasladó hasta la Nunciatura Apostólica, donde también lo esperaba una multitud.

Más temprano, había participado de un encuentro con obispos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba. Durante esa actividad, destacó la vida y el legado de referentes argentinos como Mama Antula, el cura Brochero y Ceferino Namuncurá.

Este miércoles, León XIV continuará con sus actividades en el país y por la tarde finalizará su visita a la Argentina. Luego emprenderá viaje hacia Lima, Perú, para continuar su gira por América Latina.