Marzo trae un finde XXL: todo sobre los feriados del 23 y 24

La combinación de cuatro días de descanso estará marcada por una jornada no laborable y una fecha conmemorativa marcará la agenda que anticipa impacto en el turismo, la economía y la vida cotidiana.

Marzo de 2026 traerá un nuevo fin de semana XXL en Argentina, justo antes de la Semana Santa. La combinación de un día no laborable y un feriado nacional conformará un bloque de cuatro jornadas que muchos aprovecharán para viajar, descansar o reunirse con la familia.

El cronograma será el siguiente: sábado 21 y domingo 22 de marzo, seguidos por el lunes 23, declarado día no laborable con fines turísticos, y el martes 24, que corresponde al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado inamovible.

La diferencia entre ambas jornadas es significativa. El lunes 23 queda a criterio de cada empleador decidir si se trabaja o no, mientras que el martes 24 es un feriado nacional obligatorio. En este último caso, quienes trabajen deberán percibir el doble de su salario habitual, tal como establece la normativa vigente.

El 24 de marzo es una fecha de gran peso histórico: recuerda el golpe militar de 1976 y homenajea a las víctimas de la dictadura. El feriado busca promover la reflexión sobre los derechos humanos y mantener viva la memoria colectiva, siendo uno de los más relevantes del calendario argentino.

Por su parte, el día no laborable del lunes 23 fue dispuesto con fines turísticos, una práctica habitual en el país para incentivar el movimiento interno y dinamizar la economía en sectores como hotelería, gastronomía y transporte. Este tipo de medidas suelen generar un impacto positivo en destinos turísticos tradicionales y emergentes.

En general, durante los días no laborables no hay actividad escolar, bancaria ni gubernamental, aunque sí suele mantenerse la actividad en el sector privado. Por eso, el alcance real del lunes dependerá de cada empresa y rubro, lo que genera diferencias entre trabajadores de distintos sectores.