Marianela Mirra y José Alperovich serán padres

La ex Gran Hermano le confirmó la noticia a sus amigos. La revelación desató una ola de escándalo y especulaciones teniendo en cuenta que el exgobernador de Tucumán se encuentra en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de 16 años por abuso sexual agravado contra su sobrina.

La noticia sorprendió al mundo del espectáculo y la política: Marianela Mirra, exganadora de Gran Hermano 2007, confirmó que está embarazada de José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual. La revelación, realizada a través de un mensaje privado a su amigo Gastón Trezeguet, fue luego difundida por la periodista Laura Ubfal y replicada por diversos medios. La pareja convive actualmente en un departamento de Puerto Madero, donde Alperovich cumple prisión domiciliaria.

El embarazo se habría logrado mediante inseminación artificial, una práctica cada vez más común. Según datos del Ministerio de Salud, en Argentina el 12% de los nacimientos registrados en 2023 correspondieron a madres de entre 40 y 45 años, un aumento del 35% respecto a la década anterior. “La maternidad tardía ya no es excepción, pero requiere acompañamiento médico y emocional específico”, señala la doctora Mariana Gutiérrez, especialista en fertilidad asistida.

#ElCanalDeLosTucumanos #MarianelaMirra #JoseAlperovich #Embarazo #NoticiasTucuman #Espectaculos #GranHermano ♬ sonido original – Canal10tucuman @canal10tucumanok [MARIANELA MIRRA CONFIRMÓ QUE ESTÁ EMBARAZADA DE JOSÉ ALPEROVICH] 🎉 La ex participante de Gran Hermano, Marianela Mirra, sorprendió a todos al anunciar que espera un hijo de José Alperovich, exgobernador de Tucumán. La noticia se conoció a través de la periodista Laura Ubfal, quien confirmó que Mirra se lo comunicó a su amigo Gastón Trezeguet. Este embarazo se habría logrado mediante inseminación artificial, y la exconcursante aseguró que nunca hubo ruptura con Alperovich, desmintiendo rumores previos. 🤱 🌟 La revelación generó gran repercusión en redes y medios locales, donde seguidores de ambos expresaron su sorpresa y felicitaciones. La noticia también marca un nuevo capítulo en la vida de Mirra, que continúa con su carrera en medios y redes sociales mientras se prepara para esta nueva etapa personal. 📌 Seguinos en: 📺 Canal 10 ▶️ YouTube 🌐 canal10.com.ar #Canal10Tucuman

La relación entre Mirra y Alperovich habría comenzado en los años posteriores al triunfo de la modelo en Gran Hermano 2007, cuando su figura mediática coincidió con el apogeo político de él como gobernador de Tucumán. Aunque nunca lo blanquearon públicamente en ese momento, hubo señales: visitas frecuentes de Mirra a oficinas estatales, contratos como monotributista en entes provinciales y rumores que circulaban en pasillos. En abril de este año, la mediática publicó en redes: “Mi pareja es José. Esto es de casi toda mi vida”.

La frase, junto con imágenes de ambos en el penal de Ezeiza, generó controversia por el contexto judicial del exmandatario. Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual reiterado contra una sobrina, en un fallo que marcó un precedente en causas de violencia intrafamiliar con figuras de poder.

La confirmación del embarazo reabre el debate sobre los vínculos afectivos en contextos de condena penal, y cómo los medios abordan estas historias. “Hay una delgada línea entre el derecho a la intimidad y el interés público. Cuando hay una condena firme, el escrutinio social se intensifica”, explica la periodista especializada en género, Lucía Martelli. En este caso, la exposición mediática de Mirra ha sido intensa, con episodios de acoso por parte de cronistas que ella misma denunció públicamente.

Desde el punto de vista legal, no existe impedimento para que una persona condenada y bajo arresto domiciliario acceda a tratamientos de fertilidad, siempre que se cumplan los requisitos médicos y judiciales. Sin embargo, el caso plantea interrogantes éticos sobre el ejercicio de la paternidad en contextos de privación de libertad. “La ley no prohíbe, pero la sociedad interpela. ¿Qué tipo de crianza puede ofrecerse desde ese lugar?”, reflexiona el abogado penalista Martín Ríos.

En redes sociales, la noticia generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios celebran la decisión de Mirra como un acto de autonomía, otros cuestionan el vínculo por el historial judicial de Alperovich. La polarización evidencia cómo los temas de maternidad, justicia y poder se entrecruzan en el imaginario colectivo. “No es solo un embarazo: es una historia que interpela valores, creencias y prejuicios”, sostiene la socióloga Clara Benítez.