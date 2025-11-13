Marcela Feudale destrozó a Mariano Iúdica y salió en defensa de Tinelli

La locutora histórica de ShowMatch sorprendió con declaraciones que reavivaron una vieja polémica. Señaló a Mariano Iúdica como responsable de la difusión del material íntimo de Florencia Peña y reivindicó la trayectoria de Marcelo Tinelli.

En las últimas horas, Marcela Feudale volvió a ocupar un lugar central en la agenda de espectáculos al salir en defensa de Marcelo Tinelli y lanzar duras críticas contra Mariano Iúdica. La histórica locutora de ShowMatch se refirió a las acusaciones que circulan sobre el conductor y recordó episodios polémicos que aún resuenan en la televisión argentina.

Feudale, con más de dos décadas junto a Tinelli, aseguró que el empresario siempre cumplió con sus compromisos laborales y negó que existan deudas con su equipo. “A mí nunca me dejó de pagar un sueldo”, afirmó, desmintiendo versiones que lo señalaban como incumplidor. Con estas palabras, buscó reforzar la imagen de un Tinelli presente y responsable frente a sus colaboradores.

El blanco de sus críticas fue Mariano Iúdica, a quien acusó de “trepar todo el tiempo” y de hablar “maldades de una manera tremenda”. Según Feudale, el exconductor de Polémica en el Bar habría tenido actitudes poco leales hacia Tinelli, lo que generó un fuerte malestar en el entorno del histórico animador.

La declaración más resonante llegó cuando Feudale recordó la versión que vincula a Iúdica con la filtración del video íntimo de Florencia Peña, un episodio que marcó un antes y un después en la farándula nacional. Aunque nunca se comprobó judicialmente, la mención reavivó un tema sensible que aún genera repercusiones en el mundo del espectáculo.

💥 MARCELA FEUDALE DISPARÓ SIN PIEDAD CONTRA MARIANO IÚDICA Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/guE7tBtcNp — América TV (@AmericaTV) November 13, 2025

Este cruce se suma a una serie de defensas públicas hacia Tinelli por parte de figuras como José María Listorti y Carla Conte, quienes también salieron a respaldar al conductor frente a las críticas. La estrategia parece clara: reforzar la idea de que Tinelli mantiene la lealtad de quienes trabajaron con él durante años, pese a las turbulencias actuales.

El conflicto expone la interna de la televisión argentina, donde las rivalidades y los recuerdos de viejos escándalos vuelven a la superficie. La defensa de Feudale no solo busca proteger la imagen de Tinelli, sino también marcar distancia con quienes, según ella, construyen su carrera a base de polémicas.

La palabra de Feudale, con su peso histórico dentro del equipo de ShowMatch, reaviva un debate sobre la lealtad, la memoria de los escándalos y la vigencia de los grandes nombres de la televisión argentina, mientras que la disputa entre Tinelli e Iúdica promete seguir dando que hablar.