Manuel Adorni no es más el vocero del Gobierno y lo reemplazará Adrián Ravier

El economista Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial, según publicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Manuel Adorni decidió no ser más el vocero presidencial y comunicó que lo reemplazará Adrián Ravier.

El propio Adorni fue quien lo comunicó a través de Twitter: “Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido”, aclaró.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

En cuanto a su puesto como Jefe de Gabinete de Ministros, Adorni no comunicó cambio alguno. De esta manera, continuaría en su cargo.