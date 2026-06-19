Manuel Adorni no es más el vocero del Gobierno y lo reemplazará Adrián Ravier

Manuel Adorni no es más el vocero del Gobierno y lo reemplazará Adrián Ravier

Gobierno

El economista Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial, según publicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Redacción ElNueve.com

Manuel Adorni decidió no ser más el vocero presidencial y comunicó que lo reemplazará Adrián Ravier.

El propio Adorni fue quien lo comunicó a través de Twitter: “Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido”, aclaró.

En cuanto a su puesto como Jefe de Gabinete de Ministros, Adorni no comunicó cambio alguno. De esta manera, continuaría en su cargo.

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