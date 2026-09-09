Manejaba alcoholizado, tomando cerveza, sin seguro ni cinturón ¿cuánto deberá pagar de multa?

El hombre fue detenido en la autopista Riccheri con 2,56 g/L de alcohol en sangre y mientras tomaba cerveza al volante. Además, circulaba sin seguro, RTO ni cinturón y deberá afrontar multas por más de $5,5 millones.

Un conductor de 35 años fue sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de ser detectado con 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre mientras circulaba por la autopista Riccheri. El hombre acumuló además varias infracciones y quedó inhabilitado para conducir.

El hecho ocurrió durante un operativo de fiscalización integral realizado por la ANSV en la madrugada del domingo, en ambos sentidos de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15,5.

El conductor circulaba en un vehículo particular cuando fue detenido por los agentes. En ese momento, el personal advirtió que estaba tomando cerveza mientras manejaba y que había dejado la lata en la puerta del automóvil.

Al ser consultado sobre si había consumido alcohol, el hombre respondió simplemente: “un poco”. Sin embargo, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,56 g/L, una cifra extremadamente elevada y que implicaba una grave situación de riesgo para él y para el resto de los usuarios de la autopista.

Una acumulación de infracciones

El control permitió detectar otras irregularidades. Además de conducir alcoholizado, el hombre circulaba sin seguro obligatorio, sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), sin el cinturón de seguridad colocado y sin la identificación correspondiente del vehículo.

Ante la gravedad y la cantidad de infracciones detectadas, la ANSV procedió a inhabilitar su Licencia Nacional de Conducir. Ahora será la Justicia correspondiente la que determine durante cuánto tiempo permanecerá sancionado y sin poder conducir.

Además, el conductor deberá afrontar más de $5,5 millones en multas, como consecuencia de la acumulación de las distintas infracciones cometidas.

Más de 2.700 vehículos fiscalizados

El caso se produjo en el marco de un amplio operativo desplegado por la ANSV durante la madrugada del domingo en ambos sentidos de la autopista Riccheri.

En total, los agentes fiscalizaron 2.744 vehículos y sancionaron a 110 conductores. De ese total, 90 fueron detectados con alcoholemia positiva, lo que representó la principal causa de las infracciones labradas durante el procedimiento.

Desde el organismo remarcaron la importancia de los controles para detectar conductas de riesgo antes de que puedan provocar siniestros viales. En este caso, la intervención permitió sacar de circulación a un conductor que combinaba alcohol al volante con múltiples incumplimientos de las normas de seguridad.