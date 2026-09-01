Malvinas: qué fue lo que dijo Trump que Milei calificó como “algo muy fuerte” y por lo cual prepara un mensaje en cadena nacional

La declaración del presidente de Estados Unidos generó sorpresa en Argentina y abrió un nuevo escenario diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas. Javier Milei calificó la situación como “algo muy fuerte” y adelantó que este jueves hablará en cadena nacional sobre los avances del Gobierno en la causa Malvinas.

La cuestión de las Islas Malvinas volvió a ocupar el centro de la agenda internacional luego de una inesperada declaración de Donald Trump, quien aseguró que está revisando la postura de Estados Unidos respecto de la soberanía del archipiélago.

La definición del presidente estadounidense generó una rápida reacción en Argentina y fue analizada durante la reunión de Gabinete encabezada este martes por Javier Milei en Casa Rosada.

La declaración de Donald Trump sobre Malvinas

Trump fue consultado por periodistas sobre si estaba revisando la posición histórica de Estados Unidos respecto de la soberanía de las Islas Malvinas.

Ante la pregunta, el mandatario respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es una entre muchas”.

La frase despertó especial atención en Argentina debido a que Estados Unidos mantiene tradicionalmente una posición favorable al Reino Unido en relación con la soberanía de las islas.

La declaración abrió interrogantes sobre un eventual cambio de postura de Washington y rápidamente llegó a la agenda del Gobierno argentino.

La reacción de Javier Milei

Milei calificó lo ocurrido como “algo muy fuerte” y lo vinculó directamente con la causa Malvinas, a la que definió como “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”.

Durante la reunión de Gabinete, el Presidente decidió profundizar el análisis de la situación y avanzar con una comunicación pública sobre las gestiones diplomáticas.

Según fuentes oficiales, Milei brindará el próximo jueves un mensaje en cadena nacional para explicar detalles de los que el Gobierno considera “avances diplomáticos” relacionados con la cuestión Malvinas.

El mandatario también analizó durante el encuentro la evolución de los principales indicadores económicos, entre ellos el mercado laboral, la inflación y el proceso de crecimiento de la economía.

La postura de la Cancillería

Desde la Cancillería buscaron mantener la cautela frente a las declaraciones de Trump.

El canciller Pablo Quirno remarcó que el reclamo argentino por la soberanía de las islas constituye una responsabilidad permanente del Estado argentino y sostuvo que la estrategia del país no puede quedar supeditada a las decisiones de otros gobiernos.

“Nosotros tenemos claro que la solución es diplomática”, sostuvo Quirno, quien destacó la necesidad de avanzar en los distintos foros internacionales y conseguir el respaldo de otros países.

En ese sentido, planteó que Argentina debe concentrarse en fortalecer su posición para aumentar las posibilidades de que su reclamo de soberanía sea escuchado.

Respecto de las decisiones que puedan tomar Estados Unidos o el Reino Unido, el canciller buscó separar esas cuestiones de la estrategia argentina y señaló que el Gobierno debe “hacer los deberes” para defender su reclamo.

Una reunión de Gabinete con ausencias

Además de la cuestión Malvinas, durante la reunión se abordó un artículo elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en el que realizó una comparación entre los hitos de la gestión y la tarea periodística.

Luego, Quirno fue el encargado de exponer sobre la situación internacional y las repercusiones de las declaraciones de Trump.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Carlos Presti, Alejandra Monteoliva, Juan Bautista Mahiques y Pablo Quirno.

También estuvieron presentes Karina Milei, Fabián Fernández y María Ibarzabal Murphy, además del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora nacional Patricia Bullrich, el vocero presidencial Adrián Ravier y el asesor Santiago Caputo.

En cambio, estuvieron ausentes Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, y Luis Caputo, titular de Economía. Caputo se encuentra en Estados Unidos por la reunión del G20 de Finanzas.

Ahora, todas las miradas están puestas en el mensaje que Milei prepara para el jueves, donde el Gobierno anticipó que dará a conocer detalles sobre los avances diplomáticos relacionados con la cuestión Malvinas y el nuevo escenario abierto tras las declaraciones de Trump.