Macabro hallazgo: encontraron un cuerpo dentro de una pared en una obra en costrucción

El hallazgo de un cuerpo oculto dentro de una pared en una obra en construcción en Colón generó conmoción y abrió una investigación por posible homicidio.

Un estremecedor descubrimiento sacudió a la ciudad de Colón, en Entre Ríos, luego de que obreros encontraran un cuerpo envuelto en una frazada dentro de una pared en una obra en construcción. Los investigadores trabajan para confirmar la identidad de la víctima, aunque la principal hipótesis apunta a un hombre desaparecido desde hace varios días.

El operativo comenzó el domingo por la mañana en un edificio ubicado en la intersección de avenida Quirós y Moreno, en la zona costera. Según relataron los trabajadores, todo se desencadenó cuando detectaron manchas de sangre en uno de los sectores y decidieron dar aviso al 911.

Al inspeccionar el lugar, descubrieron que el cadáver estaba oculto en el hueco de una escalera, cubierto con cal y sellado con una estructura similar a una pared, lo que generó fuerte conmoción entre los presentes.

La extracción del cuerpo demandó varias horas y requirió la intervención de Criminalística y Bomberos Voluntarios, debido al avanzado estado de descomposición y a la complejidad del sitio donde había sido escondido.

Las pericias iniciales confirmaron que el cuerpo llevaba varios días en ese lugar, lo que refuerza la hipótesis de un hecho planificado.

La principal hipótesis: un obrero desaparecido

Aunque la identidad de la víctima aún no fue confirmada oficialmente, los investigadores creen que podría tratarse de un trabajador de nacionalidad paraguaya que se desempeñaba en la misma obra como sereno y que estaba desaparecido desde hace aproximadamente dos semanas.

Según trascendió, no existía una denuncia formal por su desaparición, lo que complicó el inicio de la búsqueda.

La investigación quedó en manos del fiscal Alejandro Perroud, quien indicó que no se descarta ninguna línea, aunque las primeras evidencias apuntan a un posible homicidio.