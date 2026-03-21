Luto en el mundo del rock nacional: murió Daniel Buira, primer baterista de Los Piojos

El músico fue encontrado sin vida en su escuela de percusión durante la madrugada. La Justicia intenta determinar qué ocurrió.

El mundo del rock argentino amaneció con una noticia que generó conmoción: Daniel Buira, primer baterista de la banda Los Piojos, fue hallado muerto este sábado a la madrugada en su escuela de percusión, ubicada en el oeste del conurbano bonaerense. Tenía 54 años.

Según fuentes policiales, el hecho se conoció pasadas las 4 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación de emergencia en el lugar. Personal de seguridad y servicios de asistencia acudieron rápidamente, pero al llegar constataron que el músico ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo a las primeras informaciones, Buira se encontraba en un patio interno del espacio cuando comenzó a pedir ayuda porque no podía respirar. Un vecino intentó asistirlo, pero el baterista se descompensó, perdió el conocimiento y falleció antes de recibir atención médica.

La escuela, conocida como La Chilinga, había sido fundada por el propio artista y funcionaba como un espacio de formación y encuentro para músicos y amantes de la percusión.

Tras el hecho, la Justicia inició una causa para determinar la causa de muerte. La investigación quedó en manos de la UFI 8 de Morón, que ordenó las primeras pericias en el lugar y la revisión de cámaras de seguridad en la zona.

Si bien trascendió que el músico tenía antecedentes de asma, los investigadores buscan establecer con precisión qué ocurrió durante esas horas y descartar cualquier otra hipótesis.

Daniel Buira fue uno de los integrantes fundadores de Los Piojos y formó parte de la etapa inicial de la banda, contribuyendo a forjar un sonido que con el tiempo se volvió identidad dentro del rock nacional.

Además de su paso por los escenarios, dejó una huella importante en la formación de músicos a través de La Chilinga, espacio que creó en 1995 y por donde pasaron cientos de alumnos.