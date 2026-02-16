Luis Petri defendió la baja de la edad de imputabilidad y anticipó cambios en la Reforma Laboral

El diputado nacional por Mendoza Luis Petri defendió en una extensa entrevista la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y ratificó que el oficialismo avanzará con cambios en la Reforma Laboral, incluida la modificación del polémico artículo sobre licencias médicas.

El diputado nacional Luis Petri respaldó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años y confirmó que el oficialismo modificará el artículo de las licencias médicas incluido en la Reforma Laboral. También habló sobre empleo, litigiosidad y el debate sindical en una entrevista con Noticiero 9.

En una extensa entrevista, el legislador mendocino abordó dos de los ejes centrales de la agenda política nacional: la reforma del sistema penal juvenil y la Reforma Laboral que se debatirá en el Congreso en los próximos días.

Baja de la edad de imputabilidad: “Es una deuda de la democracia”

Petri defendió el proyecto que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un menor puede ser penalmente responsable. La iniciativa ya cuenta con media sanción y el oficialismo espera que avance en Diputados.

El diputado sostuvo que el actual régimen, vigente desde 1980, “fracasa todos los días” porque no logra reinsertar a los jóvenes en conflicto con la ley ni dar respuesta a las víctimas. Según explicó, la nueva norma prevé un esquema progresivo de sanciones con nueve tipos de medidas, donde la privación de la libertad sería la última instancia.

En ese sentido, aclaró que el proyecto contempla medidas alternativas a la prisión, como el seguimiento obligatorio, tratamiento de adicciones, reinserción escolar y capacitación en oficios. “El objetivo es que el Estado llegue antes y no cuando el delito ya escaló a hechos graves como homicidios o violaciones”, argumentó.

Petri subrayó que los menores de 14 y 15 años que cometen delitos graves “comprenden la criminalidad de sus actos” y que deberán ser juzgados en establecimientos especializados, distintos de las cárceles para adultos, con penas máximas de hasta 15 años.

Además, explicó que antes de cualquier condena el juez deberá realizar un juicio de imputabilidad para determinar si el menor entendía el hecho cometido.

Reforma Laboral: cambios en el artículo de licencias médicas

En paralelo, Petri se refirió a la Reforma Laboral, uno de los proyectos clave del oficialismo. Sobre el controvertido artículo 208 vinculado a las licencias por enfermedad, confirmó que será modificado.

“Vamos a corregir el artículo que se incorporó a último momento. No va a pasar tal como está. Lo vamos a modificar por ley complementaria o vía reglamentaria”, aseguró.

El proyecto podría tratarse en Diputados el próximo jueves, en un contexto de fuerte tensión con la CGT, que ya anunció medidas de fuerza.

Empleo formal, litigiosidad y modernización laboral

Petri planteó que la reforma es “imprescindible” para generar empleo formal en la Argentina y sostuvo que el empleo privado registrado se encuentra estancado desde 2011, pese al crecimiento demográfico.

Remarcó que actualmente el 43% de los trabajadores se desempeña en condiciones de informalidad, sin acceso a aguinaldo, vacaciones, aportes jubilatorios ni cobertura de ART.

Uno de los puntos centrales del debate es la alta litigiosidad laboral. Según detalló, en el país existen 132 juicios cada 10.000 trabajadores por accidentes laborales, cifra muy superior a la de países como Chile o España. A su entender, la reforma apunta a reducir lo que calificó como “industria del juicio”, estableciendo nuevos criterios para la remuneración de peritos y procedimientos más claros.

El legislador también defendió la posibilidad de habilitar convenios colectivos por empresa, que puedan primar sobre los convenios por actividad, para adecuar las condiciones laborales a las realidades regionales.

Consultado sobre el paro convocado por la CGT, Petri afirmó que el Congreso es el ámbito legítimo para discutir las reformas y sostuvo que el oficialismo no retrocederá ante presiones.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura a gobernador de Mendoza y afirmó que su prioridad es avanzar con las reformas estructurales que, según señaló, buscan consolidar la estabilidad económica y reducir la pobreza.