Los termos Stanley truchos pueden afectar la salud: qué tener en cuenta antes de comprarlos

Dos estudios realizados en hospitales argentinos detectaron materiales que no cumplen con las normas sanitarias en recipientes falsificados. La preocupación crece por los posibles efectos de algunas sustancias y hay recomendaciones para identificar imitaciones antes de llevarlas a casa.

La advertencia sobre los termos Stanley truchos encendió las alarmas en Argentina y abrió un interrogante entre los consumidores: ¿cómo saber si el recipiente que usamos todos los días para tomar mate es seguro? Dos investigaciones realizadas por centros de toxicología de hospitales del país detectaron materiales que no cumplen con las normas sanitarias en productos apócrifos y pusieron el foco en los posibles riesgos para la salud.

El problema no está en los artículos originales de la marca, sino en las imitaciones que se comercializan como auténticas, muchas veces a precios considerablemente inferiores. Aunque a simple vista pueden parecer iguales, las diferencias en los materiales utilizados durante su fabricación pueden ser determinantes.

Los estudios que trascendieron corresponden a análisis realizados por la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas. Entre los resultados se mencionaron concentraciones de cobre superiores a los límites permitidos, además de la presencia de manganeso y silicio en materiales que no cumplían con las exigencias del Código Alimentario Argentino.

Estos hallazgos generaron preocupación porque los recipientes térmicos están en contacto directo con bebidas que se consumen habitualmente, como agua caliente, café y mate. La exposición a determinados metales puede representar un riesgo, especialmente cuando se superan los niveles establecidos por las autoridades sanitarias.

Sin embargo, los especialistas advierten sobre la importancia de diferenciar los productos falsificados de los originales: los análisis difundidos no demuestran que todos los termos de la marca presenten problemas ni que todas las imitaciones tengan idéntica composición.

Cómo reconocer un termo Stanley original y evitar imitaciones

Uno de los principales inconvenientes para los consumidores es que las falsificaciones pueden reproducir con bastante precisión el diseño, los colores, el logotipo y hasta el packaging de los productos originales.

Por eso, no alcanza con observar el aspecto exterior para determinar si un recipiente es auténtico. Hay algunos aspectos que conviene revisar antes de realizar la compra.

1. Revisar las inscripciones de la base

Los termos originales cuentan con identificaciones y datos de fabricación en la parte inferior. Es recomendable comprobar que la información coincida con las características del modelo y consultar los canales oficiales de la marca ante cualquier duda.

2. Prestar atención al precio y al vendedor

Una diferencia de precio demasiado grande respecto de los valores habituales puede ser una señal de alerta. También es importante desconfiar de publicaciones en las que el comerciante no puede acreditar la procedencia de la mercadería o no entrega factura.

3. Verificar el packaging y los datos del producto

Las etiquetas, el embalaje y la información sobre el fabricante deben ser consistentes. Errores de impresión, datos incompletos o diferencias entre el modelo anunciado y el artículo recibido son motivos para investigar su autenticidad.

4. Observar los materiales y las terminaciones

Los bordes, las uniones, las soldaduras y el interior del recipiente también merecen atención. Las rebabas, los desprendimientos, las superficies irregulares o los olores químicos persistentes son señales para no utilizar el producto hasta verificar su seguridad.

No obstante, una buena terminación tampoco garantiza que sea original: algunas imitaciones están diseñadas para reproducir incluso los detalles más pequeños.

Qué tipo de acero inoxidable debe tener un termo seguro

Otro aspecto fundamental es conocer los materiales con los que está fabricado el recipiente. Los termos Stanley originales utilizan acero inoxidable 18/8, también conocido como acero 304, un material apto para el contacto con alimentos.

Pero no cualquier acero inoxidable reúne las condiciones necesarias para almacenar bebidas. El Código Alimentario Argentino establece requisitos específicos para los materiales que entran en contacto con alimentos y bebidas, con el objetivo de evitar que liberen sustancias que puedan resultar perjudiciales para la salud.

Por eso, al comprar un termo, especialmente si se trata de una marca alternativa o un producto genérico, es importante consultar qué tipo de acero utiliza y si el fabricante o importador puede acreditar que cumple con las exigencias sanitarias.

La recomendación es adquirir estos artículos en comercios confiables, solicitar comprobantes de compra y evitar productos cuya procedencia no pueda verificarse.

Qué hacer si ya tenés un termo falsificado

Quienes sospechen que tienen una imitación deberían dejar de utilizarla para almacenar bebidas hasta poder verificar su procedencia y seguridad. Si el producto presenta oxidación, desprendimientos o alteraciones en su superficie interior, tampoco es recomendable continuar usándolo.

La advertencia cobra especial relevancia en los hogares donde estos recipientes son utilizados diariamente y también por niños. Los consumidores deben tener presente que un objeto destinado a contener alimentos o bebidas necesita cumplir condiciones sanitarias, independientemente de su marca, diseño o precio.

La principal recomendación es no dejarse llevar únicamente por la apariencia o por una oferta tentadora. En productos que están en contacto directo con lo que consumimos todos los días, conocer el origen y la composición de los materiales es una cuestión de salud y seguridad.