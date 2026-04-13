Los médicos del PAMI anunciaron un paro por 72 horas: les quieren pagar $2.100 por paciente

Los médicos de PAMI iniciaron un paro de 72 horas en rechazo a cambios en el sistema de pago que, aseguran, impactan de lleno en sus ingresos y en la calidad de atención.

Desde este lunes, los médicos de cabecera de PAMI llevan adelante un paro de 72 horas en todo el país, en rechazo a la Resolución 1107/2026 normativa que modifica el esquema de pagos y, según denuncian, implica una fuerte reducción de sus ingresos.

La medida de fuerza fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), que cuestiona la implementación de la Resolución 1107/2026, la cual elimina el pago por prestación y establece una cápita fija de $2.100 por paciente.

Hasta ahora, los profesionales cobraban un monto adicional por cada consulta presencial y controles de salud. Sin embargo, con el nuevo sistema, esas prácticas quedan incluidas dentro de un pago mensual fijo.

Desde el sector advierten que esta modificación genera un fuerte impacto en la actividad:

Eliminación del pago por consulta , lo que reduce los ingresos directos

, lo que reduce los ingresos directos Fin de incentivos económicos por formación y especialización

Mayor burocracia digital sin actualización en los honorarios

sin actualización en los honorarios Riesgo de desincentivar la atención presencial

Además, denuncian que la resolución fue aplicada sin consulta previa y con carácter retroactivo al 1° de abril. Desde APPAMIA calificaron la situación como crítica. La médica Fernanda Scoccia sostuvo que se trata de una de las peores crisis del sistema en casi dos décadas.

Según explicó, un profesional que antes podía facturar cerca de $2.100.000 mensuales, ahora tendría un tope de alrededor de $1.400.000, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de consultorios.

Cómo será el impacto en la atención a afiliados

El conflicto genera preocupación por posibles demoras y complicaciones en la atención médica de los afiliados. Aunque en algunas provincias la adhesión es dispar, los profesionales advierten que la situación podría afectar la calidad del servicio.

En ese sentido, sostienen que la medida no solo impacta en los trabajadores, sino también en los pacientes, en un contexto donde la salud pública enfrenta fuertes tensiones económicas.

El paro de 72 horas en PAMI se extenderá durante toda la semana, mientras los médicos esperan una respuesta de las autoridades para revisar la normativa.