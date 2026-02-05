Los hermanos de MDQ estaban filmando y terminaron convirtiéndose en héroes

Durante una jornada en Barranca de los Lobos, Eugenio y Sebastián Weinbaum asistieron a un bañista atrapado por la corriente y lograron sacarlo con vida tras un dramático operativo de rescate.

En plena jornada de filmación de MDQ para todo el mundo, los hermanos Eugenio y Sebastián “Culini” Weinbaum salvaron la vida de un hombre que había quedado atrapado por la corriente en la costa de Barranca de los Lobos, cerca de Mar del Plata. El hecho ocurrió mientras el equipo realizaba tomas habituales en la playa y la situación cambió de manera abrupta cuando se escucharon gritos de auxilio.

El bañista se había arrojado al agua y rápidamente perdió fuerzas ante la intensidad del oleaje. La distancia con la orilla aumentó en cuestión de minutos y el riesgo se volvió evidente. Fue entonces cuando Sebastián “Culini” Weinbaum reaccionó sin dudar: “Vi que se estaba hundiendo y no pensé en otra cosa que meterme al mar”, relató después del rescate. Su hermano Eugenio, junto a integrantes del equipo y personas que estaban en el lugar, coordinó la asistencia desde la costa.

La maniobra no fue sencilla. La corriente y las piedras complicaban cada intento de acercamiento. El grupo formó una cadena humana y, tras varios intentos, lograron sujetar al hombre y arrastrarlo hacia una zona menos profunda. “Fueron minutos eternos, la fuerza del agua no nos dejaba avanzar, pero sabíamos que había que seguir”, explicó Eugenio, visiblemente emocionado por lo ocurrido.

Finalmente, el bañista fue sacado del agua, donde recuperó el aire y respondió a las indicaciones de quienes lo asistieron. No se registraron lesiones graves y el episodio concluyó sin víctimas, aunque con la certeza de que la rápida reacción de los hermanos evitó un desenlace trágico. “Cuando lo vimos respirar de nuevo, sentimos un alivio enorme”, agregó “Culini”.

Los hermanos Weinbaum, conocidos por su programa MDQ para todo el mundo, llevan más de dos décadas mostrando paisajes, aventuras y experiencias extremas desde distintos rincones del planeta. Su estilo combina humor, riesgo y cercanía con la gente, lo que los convirtió en referentes de la televisión argentina. En esta ocasión, su espíritu aventurero se trasladó a un acto de solidaridad que quedará marcado en la memoria de todos.

El hecho también refleja la importancia de la prevención y el respeto por las condiciones del mar. Barranca de los Lobos es una zona de fuerte oleaje y corrientes que pueden sorprender incluso a los más experimentados. La intervención de los hermanos y del equipo de producción fue clave para que la historia terminara con un final positivo. “El mar es hermoso, pero hay que tenerle respeto. Lo que pasó es una muestra de lo que puede ocurrir en segundos”, advirtió Eugenio.