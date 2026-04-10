Los fiscales confirmaron que sospechan de la madre y su pareja por la muerte de Ángel

La muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia dio un giro clave tras confirmarse una lesión cerebral en las pericias. La Justicia avanza con la investigación y señala a la madre y su pareja como principales sospechosos.

La investigación por la muerte de Ángel, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, avanza con nuevas revelaciones y coloca en el centro de la causa a su entorno más cercano. El Ministerio Público Fiscal confirmó que la madre del menor y su pareja son los principales sospechosos, mientras se intenta determinar el origen de una lesión cerebral detectada en las pericias. El caso generó fuerte conmoción y abrió interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, que inicialmente había sido atribuido a un paro cardiorrespiratorio, pero que ahora presenta elementos que refuerzan la hipótesis de una muerte violenta.

El fiscal subrogante Cristian Olazábal confirmó que la madre del niño y su actual pareja se encuentran bajo sospecha, ya que fueron las últimas personas que estuvieron con el menor antes de su muerte. Según explicó, ambos ya fueron notificados de su situación procesal, aunque aún no fueron llevados ante un juez penal.

“Son los principales sospechosos”, indicó el funcionario, quien remarcó que la Fiscalía avanza con cautela para evitar posibles nulidades en el proceso judicial. En paralelo, se ordenaron medidas clave como el secuestro de celulares, el análisis de la historia clínica del niño y la reconstrucción de sus últimas horas de vida.

La lesión cerebral, una prueba clave

Uno de los puntos centrales de la causa es la lesión cerebral detectada en el cuerpo del menor. Si bien en un primer momento no se habían identificado signos externos de violencia, las pericias internas revelaron esta anomalía que podría resultar determinante.

Los investigadores buscan establecer cómo y cuándo se produjo esa lesión, ya que podría tener múltiples causas. Este dato modificó el rumbo del expediente y reforzó la hipótesis de que la muerte no habría sido natural.

Otro elemento clave es el contexto familiar del niño. Según se conoció, Ángel había sido revinculado con su madre apenas un mes antes del hecho, tras un período en el que convivía con su padre.

El propio padre, Luis López, fue quien se presentó ante la Justicia para denunciar la situación y cuestionó el accionar previo de los organismos judiciales. Además, sostuvo que existían conflictos entre los adultos, aunque no se habían registrado antecedentes de violencia directa contra el menor.

Qué se investiga ahora

La causa continúa en plena etapa investigativa y con múltiples líneas abiertas. Los fiscales buscan determinar: