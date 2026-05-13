Los deudores alimentarios se quedan sin fútbol ni eventos deportivos

El Gobierno nacional amplió el programa Tribuna Segura y prohibió el ingreso a estadios a quienes figuren en registros de deudores alimentarios. La medida alcanza a miles de personas en todo el país y busca presionar para el cumplimiento de las obligaciones familiares.

En una decisión que combina política social y control en espectáculos deportivos, el Gobierno oficializó que los deudores alimentarios morosos no podrán ingresar a estadios de fútbol ni a otros eventos deportivos. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 429/2026, modifica el programa Tribuna Segura y suma un nuevo motivo de restricción para quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria.

La resolución establece que toda persona inscripta en los registros públicos de alimentantes morosos quedará automáticamente impedida de acceder a partidos de Primera División, competencias internacionales como la Copa Libertadores y hasta el Mundial 2026. El alcance es nacional y se mantendrá vigente mientras persista la deuda.

Según datos oficiales, alrededor de 13.000 personas ya figuran en estos registros en distintas provincias. La Ciudad de Buenos Aires y Salta fueron pioneras en aplicar sanciones similares, y ahora la normativa se extiende a jurisdicciones como Mendoza, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego, entre otras.

El programa Tribuna Segura nació en 2017 para combatir la violencia en el fútbol, impedir el ingreso de barras y sancionar delitos vinculados a espectáculos deportivos. Con esta ampliación, el Gobierno busca darle un nuevo sentido: utilizar la presión social del fútbol como herramienta para garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares.

La decisión generó un fuerte debate. Por un lado, organizaciones de mujeres y sectores sociales celebraron la medida, al considerar que visibiliza el incumplimiento de la cuota alimentaria y lo sanciona en un espacio de alta exposición pública. Por otro, algunos juristas cuestionaron si corresponde aplicar restricciones administrativas por incumplimientos civiles, lo que podría abrir discusiones constitucionales.

El impacto práctico es inmediato: quienes estén en los registros no podrán ingresar a estadios, aunque tengan entradas adquiridas. La sanción se mantiene hasta que regularicen su situación. El Gobierno espera que esta presión funcione como incentivo para que los morosos cumplan con sus obligaciones.

En definitiva, la frase que resume la medida es clara: sin cuota alimentaria al día, no hay más fútbol.