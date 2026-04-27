Los comercios lanzaron promociones para el Mundial: cuánto sale comprar un televisor y qué ofertas hay

Los comercios impulsan la venta de televisores con cuotas y descuentos antes del Mundial. Según apuntaron, la gente ya comenzó a buscar pantallas de más de 50 pulgadas.

A medida que se acerca el Mundial, crece la expectativa entre los fanáticos y también se activa el movimiento en el sector comercial. En Mendoza, las casas de electrodomésticos lanzaron promociones para televisores con el objetivo de impulsar las ventas en la previa del evento deportivo. Las ofertas incluyen cuotas sin interés, descuentos en efectivo y financiación con tarjetas, lo que generó un aumento en la demanda, especialmente en pantallas de gran tamaño.

Cuánto cuesta un televisor en Argentina en 2026

Los precios de los televisores en Argentina varían ampliamente según el tamaño, la tecnología y la marca. Actualmente, los modelos más accesibles arrancan desde los $200.000, correspondientes a pantallas pequeñas.

En tanto, los equipos más buscados, de entre 60 y 65 pulgadas, se ubican en un rango que va aproximadamente desde los $900.000.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, los modelos de mayor tamaño pueden alcanzar cifras mucho más elevadas:

Televisores de 75 pulgadas o más : desde $1.000.000 en adelante

: desde $1.000.000 en adelante Modelos premium de 77 pulgadas : superiores a $7.000.000

: superiores a $7.000.000 Pantallas de 98 a 100 pulgadas: entre $3.000.000 y $5.500.000

Según comerciantes del sector, la tendencia cambió en los últimos años y hoy los consumidores priorizan pantallas más grandes.

“El cliente ya no busca lo más chico, sino una experiencia más parecida al cine en casa”, explicaron desde locales del rubro. Ante esto, para incentivar las ventas, los comerciantes apuestan a promociones, donde una de las más buscadas son las cuotas sin interés.

Sin embargo, ante la baja ventas, cada casa de electrónica apuesta por métodos de financiación, más allá de las cuotas con tarjetas de crédito e implementan descuentos en efectivo, débito o transferencia, créditos propios de la “casa” y también facilidades de pago con billeteras virtuales.

Incluso, algunos locales ofrecen cuotas accesibles, como pagos mensuales desde $50.000 para televisores más pequeños o desde $80.000 en modelos de mayor tamaño financiados.

La previa del Mundial suele ser uno de los momentos más fuertes para la venta de televisores, y este año no es la excepción. Comerciantes aseguran que la venta premundial ya muestra resultados positivos y, en algunos casos, supera las expectativas.