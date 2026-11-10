Los 10 autos 0km más baratos de Argentina en noviembre de 2026: cuánto cuesta cada modelo

El ranking de noviembre tiene una particularidad: un auto 100% eléctrico encabeza la lista de los vehículos más económicos del país. Los precios parten de los $28 millones y llegan a superar los $34 millones.

Comprar un auto 0km en Argentina continúa siendo un desafío para el bolsillo. Aunque las automotrices y los importadores ofrecen descuentos, promociones y nuevas alternativas de financiación para impulsar las ventas, los precios de los vehículos siguen siendo elevados y el acceso a un modelo nuevo resulta cada vez más difícil para muchos trabajadores.

En noviembre de 2026, el mercado automotor presenta una novedad: un vehículo completamente eléctrico se convirtió en el auto más barato del país, desplazando a los tradicionales modelos nafteros que históricamente encabezaban este tipo de rankings.

Se trata del JMEV Easy 3, que tiene un precio de lista de $28.013.000. Detrás aparecen el Hyundai HB20 y el Renault Kwid, ambos con valores que también se ubican por debajo de los $29 millones.

El escenario comercial está marcado por una mayor competencia entre las marcas y la llegada de vehículos importados, especialmente de origen asiático. Sin embargo, los patentamientos acumulan una caída cercana al 13% respecto de 2025, lo que llevó a las compañías a reforzar sus estrategias comerciales para reducir inventarios y estimular las operaciones antes de finalizar el año.

Cuáles son los 10 autos más baratos de Argentina en noviembre de 2026

El listado de los vehículos 0km más económicos de noviembre incluye modelos eléctricos, nafteros e híbridos. También aparece un SUV chino entre los diez primeros puestos.

Estos son los precios de lista de los diez modelos más accesibles del mercado argentino:

JMEV Easy 3: $28.013.000. Es un vehículo 100% eléctrico. Su precio lo convierte en el 0km más barato de Argentina.

Hyundai HB20: desde $28.500.000. El modelo surcoreano se ofrece con carrocería hatchback y sedán, además de distintas configuraciones de equipamiento. Renault Kwid: $28.580.000. El compacto de la marca francesa continúa entre las alternativas más económicas del mercado. Durante noviembre, sus dos versiones comparten el mismo precio de lista.

Volkswagen Polo: desde $30.373.650. La incorporación de la versión Robust permitió ampliar la oferta del hatchback y ofrecer un precio de entrada más competitivo. Fiat Mobi: $30.440.000. Importado desde Brasil, este modelo urbano se comercializa actualmente en su configuración Trekking.

JAC S2: desde $32.708.500. El SUV compacto de origen chino es el único vehículo de esa categoría que aparece entre los diez más baratos del país. Chevrolet Onix: desde $32.782.900. El modelo de entrada de gama de Chevrolet mantiene su presencia entre los vehículos más accesibles.

Citroën C3: desde $34.180.000. El hatchback de producción brasileña continúa entre las opciones económicas y cuenta con alternativas de financiación durante noviembre. MG 3: desde $34.263.000. El compacto de origen chino ingresa al ranking con su versión equipada con motor naftero. La gama también ofrece una alternativa híbrida. Suzuki Swift Hybrid: $34.361.600. El hatchback japonés cierra el listado con un sistema de electrificación que busca combinar eficiencia y prestaciones.

Cuánto dinero hay que tener para comprar el auto 0km más barato

La diferencia entre el primer y el décimo modelo del ranking es de $6.348.600. Sin embargo, incluso para acceder al vehículo más económico, se necesita un presupuesto superior a los $28 millones.

La relación entre los precios de los automóviles y los ingresos de los trabajadores permite dimensionar esta dificultad. Como referencia, los datos salariales citados del INDEC y relevamientos oficiales ubican el ingreso promedio en torno a los $1.104.227, mientras que la mediana salarial ronda los $900.000.

Esto significa que comprar un vehículo nuevo requiere destinar una cantidad muy importante de ingresos, incluso si se elige una de las alternativas más económicas.

Promociones y financiación para comprar un 0km

Con la llegada del cierre de 2026, las automotrices intensificaron sus estrategias para atraer compradores. Entre las alternativas disponibles aparecen descuentos sobre los precios de lista, bonificaciones y planes de financiación.

Las condiciones pueden variar según la marca, el modelo y el concesionario, por lo que resulta importante consultar las propuestas vigentes antes de concretar una operación.

La mayor competencia entre fabricantes tradicionales y nuevas marcas importadas también amplió las opciones para quienes buscan cambiar el vehículo.

De esta manera, noviembre encuentra al mercado automotor argentino con una oferta más diversa, pero con una barrera de acceso que sigue siendo elevada: el auto 0km más barato del país ya supera los $28 millones.