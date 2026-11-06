¿Lluvia durante la visita del Papa? Así estará el tiempo en Buenos Aires, Córdoba y Luján

León XIV recorrerá distintas ciudades argentinas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El pronóstico anticipa jornadas soleadas y temperaturas agradables en Buenos Aires, pero advierte por posibles chaparrones y tormentas aisladas en Córdoba y Luján.

La llegada del papa León XIV a la Argentina estará acompañada por cambios en las condiciones meteorológicas según las ciudades que visite. Entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, el Pontífice participará de encuentros y celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, algunas de ellas al aire libre. ¿Hay posibilidades de lluvia? Los pronósticos anticipan buen tiempo para el comienzo de la agenda, aunque advierten por posibles tormentas hacia mitad de semana.

Después de un viernes marcado por las lluvias y el avance de un frente frío, el sábado continuará con temperaturas bajas y viento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, el panorama comenzará a mejorar durante el domingo, justo cuando León XIV llegue al país.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los modelos analizados por Meteored, Buenos Aires tendrá las mejores condiciones durante las primeras actividades, mientras que Córdoba y Luján deberán seguir de cerca la evolución de la inestabilidad.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la llegada del Papa

El domingo 8 de noviembre, León XIV arribará a la Argentina y será recibido en el Aeroparque Jorge Newbery. Para esa jornada, el pronóstico anticipa cielo despejado, sin probabilidades significativas de lluvia y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 24 grados, según anticipó el meteorólogo Fernando Jara.

El lunes 9, cuando el Papa visite el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y participe de una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, se espera otra jornada estable.

En CABA, la temperatura mínima rondará los 14 grados y la máxima llegará a los 25. El cielo estará mayormente despejado y el viento soplará desde el sector norte.

¿Lloverá en Córdoba durante la visita del papa León XIV?

El martes 10 de noviembre será una de las jornadas que concentrará mayor atención meteorológica. Ese día, León XIV viajará a Córdoba, donde encabezará una misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar (FAdeA).

Para la capital cordobesa se espera una jornada cálida, con una temperatura mínima de entre 14 y 16 grados y una máxima cercana a los 27 grados.

El punto de incertidumbre estará en las precipitaciones. Mientras que el pronóstico del SMN anticipa cielo mayormente nublado y no prevé lluvias, los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia.

La eventual aparición de precipitaciones o actividad eléctrica podría afectar momentáneamente las celebraciones al aire libre, aunque por el momento no se anticipan lluvias persistentes durante toda la jornada.

Qué pronóstico hay para Luján el día de la misa del Papa

El miércoles 11 de noviembre, el último día de la visita, el Papa llegará a Luján para celebrar una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Para esa jornada se espera un ambiente más cálido y húmedo, con temperaturas mínimas cercanas a los 15 o 16 grados y máximas que podrían alcanzar los 27 o 28 grados.

El cielo estará mayormente nublado y existe la posibilidad de que la inestabilidad que afectaría a Córdoba durante el martes avance hacia el este y alcance el centro de la provincia de Buenos Aires.

Los pronósticos contemplan una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% para Luján, aunque todavía no está confirmado que las posibles lluvias coincidan con el horario de la misa, prevista para las 10 de la mañana.

La ceremonia de despedida del Pontífice se realizará durante esa misma jornada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde también se esperan condiciones con nubosidad y temperaturas templadas a cálidas.

El pronóstico del tiempo, día por día, durante la visita del Papa

Para quienes tengan previsto viajar o participar de las actividades religiosas, estas son las principales condiciones meteorológicas previstas para cada jornada: