Suenan las campanas: Tini y Rodrigo De Paul pusieron fecha para su casamiento

La pareja más mediática del país prepara una celebración íntima pero de alto impacto, con invitados de renombre, locación exclusiva y una fecha cargada de simbolismo. El evento, que reunirá figuras del deporte y la música, promete marcar tendencia en redes y convertirse en uno de los momentos más comentados del año.

La noticia que muchos esperaban finalmente se confirmó: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul darán el gran paso y se casarán en diciembre. La pareja, que retomó su relación tras una breve separación, eligió celebrar su amor en Argentina, en un evento que ya genera expectativa tanto en el mundo del espectáculo como en el ámbito deportivo. Según fuentes cercanas, la fecha tentativa sería entre el 16 y el 20 de diciembre, con fuerte especulación sobre el día 18, en homenaje al aniversario del título mundial que la Selección Argentina conquistó en Qatar.

El lugar elegido para la ceremonia es El Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, a unos 75 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Este espacio ya fue testigo de bodas de alto perfil como las de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stefi Roitman y Ricky Montaner, y Jorge Lanata con Elba Marcovecchio. Con capacidad para más de 300 invitados y un costo de alquiler que ronda los 150 mil dólares, el sitio ofrece servicios de primer nivel, incluyendo catering de alta gama y ambientación personalizada.

La elección de diciembre no es casual. Según explicó la periodista Cande Mazzone en el programa LAM, “es una fecha clave porque coincide con el receso futbolístico y las vacaciones de los jugadores”. De Paul, recientemente vinculado al Inter Miami, tendría mayor disponibilidad para organizar el evento sin interferencias deportivas. Además, la cercanía con las fiestas de fin de año refuerza el carácter íntimo y familiar que ambos desean para su boda.

En cuanto a los preparativos, Tini Stoessel ya inició gestiones para su vestido de novia. La cantante visitó el atelier de Romona Keveza en Miami, reconocida diseñadora de alta costura especializada en vestidos de novia y alfombra roja. “Cuando Tini estuvo en Miami pidió una cita y está preparando su vestido con Romona”, reveló el periodista Pepe Ochoa, destacando el perfil internacional del diseño elegido.

El impacto mediático del anuncio fue inmediato. En redes sociales, el hashtag #CasamientoTiniDePaul acumuló más de 120 mil menciones en menos de 48 horas, según datos de SocialBlade. La noticia también generó un aumento del 35% en búsquedas relacionadas con la pareja en Google Argentina, posicionando el tema como tendencia en portales de espectáculos.

Especialistas en comunicación y cultura pop analizan el fenómeno como parte de una narrativa que combina romance, celebridad y patriotismo. “La boda de Tini y De Paul no es solo un evento privado, es una construcción simbólica que conecta con el imaginario colectivo argentino: música, fútbol y familia”, sostiene la socióloga Mariana Gutiérrez, experta en fenómenos mediáticos. En ese sentido, el casamiento se convierte en una celebración nacional, con invitados de alto perfil como Lionel Messi, Emilia Mernes, Duki y Nicki Nicole.

Mientras se ultiman detalles, el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya se perfila como la boda del año en Argentina, con todos los ingredientes para convertirse en un hito cultural y mediático. La combinación de glamour, emoción y contexto histórico promete una cobertura masiva y un impacto duradero en la agenda pública.