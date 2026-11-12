Lionel Scaloni confirmó su renovación en la Selección Argentina pero un histórico ayudante se va

La AFA confirmó la continuidad del entrenador hasta 2030. El nuevo vínculo incluye la Copa América y las Eliminatorias para el próximo Mundial, aunque habrá un cambio en su cuerpo técnico.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la renovación del contrato de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina hasta 2030. El acuerdo garantiza la continuidad del director técnico para afrontar la próxima Copa América y las Eliminatorias rumbo al Mundial de ese año.

El anuncio fue realizado este jueves por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el propio entrenador, de 48 años.

“Es un día muy especial para la Selección argentina y el fútbol argentino. Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni por el período de 2027 a 2030“, expresó Tapia al presentar la noticia.

El titular de la AFA también destacó que la continuidad del entrenador era un objetivo compartido desde el primer momento. “Estamos convencidos desde el primer día. Esta noticia nos tenía desvelados y muy ansiosos. Vamos a seguir el camino juntos, por más éxitos”, agregó.

Qué pasará con el cuerpo técnico de Scaloni

La renovación contempla también la continuidad de buena parte del cuerpo técnico que acompaña a Scaloni desde su llegada a la Selección. Sin embargo, habrá una baja importante: Walter Samuel no seguirá en el equipo de trabajo, ya que buscará iniciar una nueva etapa como entrenador principal en otro destino.

De esta manera, el proyecto deportivo continuará con la base de trabajo que llevó a la Argentina a conquistar importantes títulos internacionales.

Por su parte, Scaloni expresó su satisfacción por el acuerdo y aseguró que mantiene la misma motivación que cuando asumió el cargo.

“Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Tenemos la misma ilusión y ganas que el primer día, de lo contrario sería imposible estar acá. Este puesto necesita de tener todas las pilas”, sostuvo el entrenador.

La historia de Scaloni al frente de la Selección argentina

Scaloni asumió como entrenador interino en 2018, después de la eliminación argentina en los octavos de final del Mundial de Rusia. Lo que comenzó como una conducción provisoria terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del seleccionado.

Con el acompañamiento de Pablo Aimar y Walter Samuel, impulsó una renovación profunda del plantel, incorporó futbolistas jóvenes y dejó atrás una sequía de 28 años sin títulos para la Selección mayor.

Durante su gestión, Argentina consiguió cuatro trofeos internacionales y consolidó una identidad de juego que tuvo como protagonistas a figuras como Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Cristian Romero.

Con la renovación hasta 2030, la AFA apuesta a sostener el proyecto de Scaloni y darle continuidad a un ciclo que ya quedó marcado en la historia del fútbol argentino.

La confirmación se produjo antes de la última fecha FIFA, en la que la Albiceleste disputará dos amistosos: este viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en la Bombonera, y el martes 17 ante Costa Rica, en Córdoba.