Liberaron a Facundo Moyano: “está todo aclarado” dijo tras salir de la fiscalía

El exdiputado nacional recuperó la libertad luego de prestar declaración ante la Justicia porteña. Aunque dejó la fiscalía, continuará imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. La causa sigue abierta y aún restan medidas de prueba.

La investigación que involucra al exdiputado Facundo Moyano sumó un nuevo capítulo. Luego de declarar ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente sindical recuperó la libertad por disposición judicial. Sin embargo, la causa continúa y seguirá imputado mientras la Justicia determina qué ocurrió durante el episodio protagonizado junto a su pareja, la modelo e influencer Candela Arizaga.

La audiencia se extendió durante casi una hora. Tras escuchar la declaración del exlegislador, el fiscal dispuso que recuperara la libertad, aunque bajo determinadas restricciones judiciales, según confirmó su defensa.

Pese a esa decisión, Facundo Moyano continuará vinculado a la investigación como imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, delitos que permanecen bajo análisis mientras avanzan las actuaciones.

La resolución no implica el cierre del expediente, ya que la Justicia todavía debe evaluar distintas pruebas incorporadas al caso.

Cómo comenzó el caso que terminó con la detención de Facundo Moyano

La causa se originó durante la madrugada del lunes, luego de varios llamados al 911 que alertaban sobre una joven que corría semidesnuda por la Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires.

Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron a Candela Arizaga, de 23 años, visiblemente alterada. Según los primeros informes médicos, presentaba lesiones compatibles con golpes y signos que podrían estar relacionados con el consumo de sustancias, un aspecto que también forma parte de la investigación.

Tras ese procedimiento, la joven denunció a Facundo Moyano, quien fue detenido y trasladado para quedar a disposición de la Justicia.

Como parte de la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en el departamento donde ocurrió el episodio, ubicado sobre la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

Durante el operativo, los investigadores encontraron la vivienda completamente desordenada y secuestraron dos teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a peritajes. También hallaron una jeringa, aunque los reactivos realizados en el lugar arrojaron resultado negativo para la presencia de estupefacientes, por lo que no se encontraron drogas en el inmueble.

La declaración de Candela Arizaga será clave para la causa

Uno de los aspectos que todavía intenta esclarecer la investigación es la secuencia de los hechos ocurridos dentro del departamento antes de que la joven saliera corriendo hacia la vía pública.

Si bien inicialmente trascendió que Candela Arizaga había denunciado una situación de violencia, posteriormente surgieron versiones que indicaban que habría relativizado esos dichos durante su atención médica.

Su abogado explicó que la modelo ampliará formalmente su declaración cuando se encuentre en condiciones físicas y emocionales para hacerlo, por lo que ese testimonio será determinante para definir el rumbo del expediente.

Aunque Facundo Moyano ya no permanece detenido, la causa judicial sigue en pleno desarrollo.

La fiscalía continuará incorporando pruebas, analizando los teléfonos secuestrados, los informes médicos y los testimonios de los testigos que presenciaron la escena ocurrida sobre Avenida del Libertador, con el objetivo de reconstruir con precisión qué sucedió durante esa madrugada.

Hasta el momento, el exdiputado mantiene su condición de imputado y será la Justicia la que determine si existen elementos suficientes para avanzar con el proceso penal o modificar la situación procesal del dirigente sindical.