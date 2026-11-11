León XIV se despidió de Argentina: “este país desde ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”

El papa León XIV dejó el país este miércoles después de una visita apostólica de cuatro días que convocó a millones de personas. Javier Milei participó de la ceremonia de despedida en Ezeiza, donde el Pontífice compartió un mensaje de agradecimiento y aseguró que se sintió “como en casa”.

El papa León XIV se despidió de Argentina este miércoles 11 de noviembre y emprendió su viaje hacia Perú, tras una visita apostólica de cuatro días que movilizó a millones de fieles en distintos puntos del país. El presidente Javier Milei participó de la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde el Pontífice abordó un avión de Aerolíneas Argentinas rumbo a Lima.

El acto se realizó alrededor de las 14 y también contó con la presencia del canciller Pablo Quirno y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Durante la despedida, el mandatario se mostró emocionado por el cierre de la visita papal.

La partida marcó el final de una agenda que tuvo como escenarios principales la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. En cada destino, León XIV protagonizó encuentros multitudinarios, recorrió las calles a bordo del papamóvil y compartió actividades con distintos sectores de la sociedad.

El mensaje de León XIV antes de dejar Argentina

Antes de partir, el Papa publicó un mensaje en sus redes sociales para agradecer el recibimiento que tuvo durante su estadía en el país. En sus palabras, recordó al papa Francisco y destacó el vínculo que construyó con Argentina.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa“, escribió.

Luego, hizo una referencia especial a su relación con el país y expresó: “Por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción“.

Finalmente, convocó a mantener la unidad en la fe y a rezar unos por otros, bajo la protección de la Virgen de Luján.

“Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, concluyó.

Una misa multitudinaria en Luján marcó el cierre de la visita

La despedida de León XIV llegó después de una jornada histórica en la ciudad de Luján, donde encabezó una celebración frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Según las estimaciones difundidas, alrededor de tres millones de personas se reunieron para participar de la misa.

Durante la homilía, el Pontífice llamó a reconstruir los vínculos entre los argentinos, dejar atrás las divisiones y recuperar la esperanza. “Argentina, levántate y camina”, expresó en uno de los tramos centrales de su mensaje.

Al finalizar la celebración, también manifestó su emoción por el recibimiento que tuvo durante estos días: “Me sentí como en casa”.

Los encuentros que marcaron el paso del Papa por Argentina

Durante los cuatro días de visita, León XIV participó de actividades en distintos puntos del país y mantuvo encuentros con sectores diversos de la sociedad.

Entre los momentos más significativos estuvieron las reuniones con jóvenes, personas con discapacidad y personas privadas de su libertad en el penal de Devoto. También protagonizó recorridos multitudinarios en papamóvil, durante los cuales se acercó a los fieles que se congregaron para saludarlo.

Uno de los encuentros más convocantes fue la vigilia con jóvenes en Palermo, donde más de un millón de personas participaron de una jornada de oración, música y testimonios. Tras su paso por Argentina, el Pontífice continuará su gira sudamericana en Perú, donde tiene prevista una agenda de actividades hasta el lunes 16 de noviembre.

Cómo continuará la gira de León XIV por Perú

El avión que trasladó al Papa partió de Buenos Aires pasadas las 14 y tenía previsto aterrizar a las 17.30, hora peruana, en la Base Aérea del Callao.

La primera actividad oficial será en el Palacio de Gobierno de Lima, donde tendrá una ceremonia de bienvenida y se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori. También mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos, ante quienes pronunciará un discurso.

Durante los días siguientes, León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosas y representantes de la Iglesia peruana. Además, participará de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima.

El viernes viajará a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su trayectoria religiosa y fue obispo. Allí celebrará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y visitará la capilla San Óscar Romero.

La gira continuará el sábado en Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, donde encabezará una celebración religiosa y un encuentro de oración con la comunidad católica.