Leandro Paredes amplía su proyecto vitivinícola con dos nuevas etiquetas

El jugador argentino, campeón del mundo en Qatar, incorporó un Malbec y un Chardonnay a la propuesta vitivinícola de Mi Victoria, reforzando la identidad personal y el crecimiento de su marca en Mendoza.

El mediocampista de la Selección Argentina y campeón del mundo, Leandro Paredes, volvió a sorprender fuera de las canchas con la presentación de dos nuevos vinos de su proyecto mendocino Mi Victoria. La cita tuvo lugar en el exclusivo Hotel Faena de Buenos Aires, donde se dieron a conocer el Mi Victoria 1994 Malbec y el Mi Victoria Chardonnay Sweet, dos propuestas que reflejan tanto su historia personal como su vínculo con la vitivinicultura argentina.

La velada comenzó con una degustación técnica dirigida a especialistas, en la que se recorrió el portfolio completo de la marca. Allí se destacó la evolución de Mi Victoria, un emprendimiento que nació en 2022 y que hoy ya cuenta con cuatro etiquetas en el mercado. La cata permitió apreciar la identidad de cada vino y el estilo que busca consolidar el proyecto.

El Mi Victoria 1994 Malbec es un homenaje al año de nacimiento del futbolista. Elaborado con uvas de Luján de Cuyo, se presenta como un tinto joven y expresivo, con una etiqueta inspirada en uno de los tatuajes más personales de Paredes. El diseño busca transmitir la conexión emocional con su carrera y con Boca Juniors, club que marcó sus primeros pasos en el fútbol profesional.

En contraste, el Mi Victoria Chardonnay Sweet apuesta por un perfil fresco y accesible. Con uvas provenientes de Maipú, este blanco dulce de color dorado incorpora en su etiqueta la Copa del Mundo, símbolo del título obtenido en Qatar 2022. La propuesta apunta a un público más amplio, reforzando el carácter celebratorio y social de la marca.

Ambos vinos fueron elaborados en Bodega Barberis, bajo la dirección del enólogo Rolando Lazzarotti, quien buscó mantener la coherencia estilística y la elegancia que caracteriza a la línea. El diseño de las etiquetas estuvo a cargo de Julieta Carbonari, con una estética moderna que combina elementos personales del jugador con valores universales como la pasión y la victoria.

El proyecto Mi Victoria es impulsado junto a su hermana Vanesa Paredes, quien se instaló en Mendoza para involucrarse de lleno en el proceso productivo. La iniciativa tiene un fuerte componente familiar y cuenta también con la participación de la nueva generación, representada por su hijo, estudiante de sommellerie. Este aporte refuerza la mirada integral y la proyección a futuro de la marca.

Con estas incorporaciones, la línea Mi Victoria suma cuatro etiquetas: el ícono LP5 Malbec, el LP32 Malbec, el nuevo 1994 Malbec y el Chardonnay Sweet. La propuesta consolida a Paredes como uno de los deportistas argentinos que apuesta por la vitivinicultura mendocina, combinando tradición, innovación y relato personal en un proyecto que busca trascender más allá del fútbol.