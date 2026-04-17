Le Utthe cerró en Misiones: ¿qué puede pasar en Mendoza?

El cierre de un local de la cadena Le Utthe en Posadas volvió a encender el debate sobre la presión impositiva en el comercio. La firma, conocida por su modelo de negocio basado en alto volumen y precios competitivos —lo que le valió el apodo de “la H&M argentina”— decidió bajar la persiana en Misiones por un conflicto fiscal, aunque en Mendoza el panorama sería distinto.

La empresa, con origen en Bragado y más de 50 sucursales en todo el país, aclaró que la decisión no estuvo vinculada a una caída en las ventas ni a problemas operativos. Por el contrario, el local funcionaba con normalidad, pero quedó en el centro de una disputa con el municipio de Posadas por tasas locales.

Según explicó el gerente comercial, Ignacio Guerrieri, el detonante fue una intimación por una deuda vinculada a una tasa municipal. Desde la compañía señalaron que se les exigía actuar como agentes de retención y percepción, algo que consideraron inaplicable a su modelo de negocio, ya que venden directamente al consumidor final y no realizan operaciones mayoristas.

El conflicto escaló cuando la Municipalidad impuso una multa cercana a los $190 millones. Aunque el monto fue posteriormente reducido tras los descargos, la situación derivó en una decisión tajante: cerrar el local de manera inmediata. “Fue la gota que rebasó el vaso”, resumieron desde la empresa.

Presión impositiva y modelo de negocio

Desde la firma también cuestionaron el esquema de Ingresos Brutos en la provincia, al que describieron como una “aduana interna”, ya que implica pagos anticipados sobre la mercadería que ingresa, independientemente de su venta efectiva.

Este contexto, sumado a otras dificultades administrativas, terminó afectando la operación diaria, pese a que el punto de venta no presentaba problemas comerciales. De hecho, se ubicaba en la mitad del ranking interno de la cadena y no tenía conflictos laborales ni costos extraordinarios.

El modelo de Le Utthe se basa en ofrecer precios accesibles para sostener el volumen de ventas. Actualmente, una remera básica ronda entre los $8.000 y $10.000, mientras que una campera inflable puede costar cerca de $85.000. En un escenario de consumo más medido, la empresa apuesta a mantener precios bajos como estrategia central.

¿Qué pasa en Mendoza?

A diferencia de lo ocurrido en Misiones, la situación en Mendoza no presenta, por ahora, conflictos similares. Desde el sector comercial aseguran que las condiciones impositivas y regulatorias permiten el normal funcionamiento de la cadena.

De hecho, lejos de retraerse, Le Utthe mantiene sus planes de expansión en la provincia. La firma proyecta inaugurar en los próximos meses un nuevo local de mayor tamaño en San Rafael, que reemplazará a uno más pequeño que ya está en funcionamiento.

Esto marca que, al menos en el corto plazo, Mendoza se mantiene como un mercado atractivo para la empresa, en línea con su estrategia de crecimiento en el interior del país y el Gran Buenos Aires.

La compañía no pretende cerrar en todo el país

Pese al cierre en Posadas, la compañía no detiene su avance. En los próximos días abrirá un nuevo local en Quilmes y analiza desembarcar en otras zonas del conurbano bonaerense.

En paralelo, también ajusta su estructura productiva. Actualmente, cerca del 10% de su mercadería es importada —principalmente desde China—, pero prevén elevar esa proporción hasta un 20% para mejorar costos. Al mismo tiempo, buscan reducir la tercerización y potenciar la producción propia.