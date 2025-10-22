Lavar los jeans con vinagre blanco en su primer lavado: ¿truco útil o mito sin sustento?

Una práctica casera ampliamente difundida promete mejorar el primer lavado de ciertas prendas, pero genera dudas entre consumidores y especialistas. ¿Tiene respaldo técnico o es solo una recomendación sin fundamento? La respuesta sorprende.

En redes sociales y blogs de moda circularon durante años consejos caseros para cuidar la ropa, pero pocos generaron tanto debate como el uso de vinagre blanco en el primer lavado de jeans. Según esta práctica, agregar vinagre al lavarropas ayudaría a fijar el color, evitar que destiñan y prolongar la vida útil de la prenda. ¿Es realmente efectivo o solo una creencia popular sin base científica?

La recomendación suele aparecer en tutoriales de TikTok, foros de consumidores y hasta en etiquetas de marcas independientes. El procedimiento es simple: colocar ½ taza de vinagre blanco en el fuentón para lavarlo a mano o en su defecto en el compartimento del suavizante, lavar la prenda del revés y con agua fría. Algunos usuarios aseguran que el resultado es inmediato: menos pérdida de color y una textura más suave. Pero ¿qué dicen los especialistas?

La respuesta es clara: no es un mito, el vinagre blanco sí tiene efectos comprobables en el lavado de prendas teñidas. “El ácido acético del vinagre actúa como fijador natural de colorantes, especialmente en telas como el denim”, explica la ingeniera textil Angela Medina. “No reemplaza los procesos industriales, pero puede ayudar a estabilizar tintes residuales en prendas nuevas”, agrega.

Además de fijar el color, el vinagre blanco tiene propiedades desodorantes y suavizantes. “Es una alternativa ecológica al suavizante tradicional, y no daña las fibras si se usa con moderación”, señala el especialista en lavandería industrial Pablo Ledesma, asesor de marcas textiles. Sin embargo, advierte que no debe mezclarse con detergentes alcalinos ni usarse en exceso, ya que podría alterar el pH del lavado y afectar otras prendas.

El truco es especialmente útil en jeans oscuros, ropa deportiva o prendas teñidas artesanalmente, donde el riesgo de desteñido es mayor. En cambio, en prendas ya lavadas varias veces o con tintes sintéticos resistentes, el efecto es menor. También se recomienda evitar el uso de vinagre en telas delicadas como seda o lana, donde puede generar reacciones adversas.

Aunque no existe una norma oficial que lo respalde, varias marcas de indumentaria sugieren este método en sus etiquetas o sitios web.En resumen, lavar los jeans con vinagre blanco en su primer lavado es una práctica válida y efectiva, siempre que se realice con cuidado y en prendas que lo requieran. No es una solución mágica, pero sí un recurso útil para quienes buscan prolongar la vida útil de su ropa sin recurrir a productos químicos agresivos.