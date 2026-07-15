“Las Malvinas son Argentinas”: la bandera que desafió la prohibición y emocionó tras el triunfo de la Selección

Pese a la prohibición impuesta por la organización del Mundial 2026, una bandera con la frase “Las Malvinas son Argentinas” apareció en el campo de juego tras la clasificación de la Selección Argentina a la final. La imagen, protagonizada por Giovani Lo Celso, se volvió viral y conmovió a miles de hinchas.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó postales imborrables. Además de la remontada histórica frente a Inglaterra, una imagen cargada de simbolismo se robó la atención una vez finalizado el encuentro: una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” apareció en el césped del estadio, desafiando las restricciones impuestas por la organización. La escena ocurrió en medio de los festejos del plantel argentino y rápidamente recorrió las redes sociales, donde fue celebrada por miles de usuarios.

La bandera apareció en pleno festejo de la Selección Argentina

Tras el pitazo final que selló el triunfo argentino por 2 a 1, los jugadores de Lionel Scaloni celebraron la clasificación a la final junto a los hinchas presentes en el Mercedes-Benz Stadium.

En ese contexto, desde una de las tribunas cayó una bandera blanca con una inscripción escrita a mano en letras negras que decía: “Las Malvinas son Argentinas”.

Quien la recogió fue Giovani Lo Celso, que la desplegó cuidadosamente sobre el campo de juego para que pudiera verse con claridad durante los festejos del equipo. La imagen se transformó en uno de los momentos más comentados de la jornada y fue compartida por miles de usuarios en distintas plataformas.

“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”:

Por la bandera durante los festejos de los jugadores argentinos tras la victoria ante Inglaterrapic.twitter.com/APSNDkaR2T — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 15, 2026

La organización había prohibido banderas sobre Malvinas

La presencia de esa bandera cobró aún más repercusión porque, horas antes del partido, las autoridades habían confirmado que no estaría permitido ingresar al estadio con elementos vinculados a cuestiones geopolíticas.

Según se había informado previamente, la FIFA, junto con autoridades de Estados Unidos y representantes de los países semifinalistas, acordó restringir el ingreso de banderas, camisetas o cualquier objeto que hiciera referencia a las Islas Malvinas u otros conflictos territoriales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había explicado que, debido a la sensibilidad del encuentro entre Argentina e Inglaterra, se implementarían medidas especiales para evitar manifestaciones políticas dentro del estadio.

A pesar de esas restricciones, el mensaje apareció una vez concluido el partido y quedó registrado por las cámaras de televisión y los celulares de los hinchas presentes.

Con la victoria frente a Inglaterra, la Selección Argentina avanzó a una nueva final mundialista y ahora buscará conquistar otro título cuando enfrente a España.