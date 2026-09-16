Las atletas chilenas se burlaron de Argentina en los Juegos Sudamericanos con un polémico video: “Ahora somos pobres”

El video fue publicado en TikTok y rápidamente se viralizó en otras redes. Las deportistas recorrieron las viviendas donde fueron alojadas y realizaron comentarios que generaron críticas entre usuarios argentinos.

Un video publicado por integrantes de la delegación chilena en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 generó polémica en redes sociales luego de que las atletas mostraran las viviendas en las que fueron alojadas y realizaran comentarios en tono de burla sobre las instalaciones.

El registro fue publicado originalmente en TikTok y luego comenzó a circular en otras plataformas. En las imágenes, las deportistas recorren las casas asignadas a los participantes de la competencia y hacen comentarios sobre las condiciones de los espacios.

Una de las frases que más repercusión tuvo fue “ahora somos pobres”. Además, según medios chilenos, las atletas compararon las viviendas con las denominadas “casas Chubi”, una expresión utilizada en Chile. El video también habría incorporado un audio de la teleserie chilena Pituca sin lucas.

La publicación rápidamente comenzó a recibir críticas de usuarios argentinos que cuestionaron la manera en que las deportistas mostraron las instalaciones destinadas a las delegaciones que participan de los Juegos Suramericanos.

Entre los comentarios que recibió el video hubo pedidos de disculpas públicas para las integrantes de la delegación involucradas. Sin embargo, con el correr de las horas, las publicaciones originales fueron eliminadas de las redes sociales.

Pese a que los videos dejaron de estar disponibles en las cuentas donde habían sido publicados inicialmente, las imágenes ya habían sido descargadas y replicadas por otras cuentas, por lo que continuaron circulando en distintas plataformas.

Hasta el momento, no se había difundido una disculpa oficial por parte de las deportistas involucradas.

La polémica ocurrió mientras las atletas chilenas se encuentran en Argentina para participar de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Como parte de la organización de la competencia, la Villa Olímpica fue acondicionada para alojar a los deportistas y representantes de las distintas delegaciones que participan del certamen.

El video, que inicialmente fue compartido como una manera de mostrar con humor la experiencia de las atletas durante su estadía, terminó generando una fuerte repercusión en redes sociales por los comentarios realizados sobre las viviendas.

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