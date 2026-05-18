Ladrones a caballo desvalijaron un kiosco en pleno centro de Miramar

Ladrones a caballo desvalijaron un kiosco en pleno centro de Miramar

Insólito

El asalto ocurrió durante la madrugada en la zona céntrica de la ciudad balnearia. Dos delincuentes ingresaron al local, encendieron las luces y se llevaron mercadería con tranquilidad. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia.

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Redacción ElNueve.com

La ciudad de Miramar fue escenario de un episodio tan insólito como preocupante. Dos ladrones montados a caballo irrumpieron en un kiosco ubicado en la zona céntrica y se llevaron mercadería sin ser interceptados. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Según las imágenes, los delincuentes llegaron al lugar montados, ingresaron al kiosco cerrado, encendieron las luces y comenzaron a seleccionar productos con calma. Tras varios minutos dentro del comercio, escaparon nuevamente a caballo, dejando tras de sí un local desmantelado y un comerciante indignado.

El robo se produjo en la esquina de calles 21 y 36, continuidad de la peatonal céntrica de Miramar, un área clave para la actividad comercial y turística. La modalidad utilizada sorprendió a los vecinos, que calificaron la situación como “de película” y remarcaron la falta de controles policiales en la zona.

Las grabaciones muestran con claridad los rostros y movimientos de los ladrones, lo que podría facilitar su identificación. Sin embargo, hasta el momento no se registran detenidos ni avances oficiales en la investigación. Algunos residentes aseguran reconocer a uno de los autores, vinculado a otros robos en la ciudad, lo que refuerza la hipótesis de delincuentes reincidentes.

El episodio generó fuerte indignación entre comerciantes y vecinos, quienes sostienen que Miramar se ha convertido en “tierra de nadie”. La viralización del video en redes sociales multiplicó las críticas hacia las autoridades locales y puso en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en zonas céntricas.

Este hecho se suma a una serie de denuncias por robos y actos vandálicos en la costa bonaerense en los últimos meses.

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