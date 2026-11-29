El enfrentamiento ocurrió a la salida de un boliche y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Uno de los jóvenes involucrados contó su versión y negó que la pelea haya comenzado por un supuesto beso.

Un enfrentamiento entre dos jóvenes a la salida de un boliche de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, terminó a los golpes y con corridas en plena calle.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 12 y 45, en el barrio Puigbó, y quedó registrado en imágenes que muestran la agresión.

La secuencia quedó registrada en un video que se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los jóvenes se enfrentan a golpes mientras varias personas que estaban en el lugar los rodean y alientan la pelea

Luego de que trascendiera una versión que atribuía el conflicto a un supuesto beso entre ambos durante la noche, una de las personas involucradas hizo un descargo en su cuenta de Instagram y negó que ese haya sido el motivo de la pelea.

En la publicación de la red social explicó que conocía al joven que lo agredió porque habían sido amigos, pero que mantenían diferencias personales. Según sostuvo, el enfrentamiento respondió a problemas anteriores entre ambos, cuyos motivos solamente ellos conocen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Niky💋 (@_nikycabrera)

También relató que no sabía que el otro joven estaba en el boliche y que, cuando lo encontró afuera, este lo desafió a pelear. Aseguró que no quería enfrentarse con él.

“Él a toda costa me quería pegar“, expresó. Además, contó que había tomado alcohol durante toda la noche.

Mirá el video