La SIDE abrió la inscripción ser “espía” argentino: cómo anotarse y cuáles son los requisitos

La Secretaría de Inteligencia de Estado lanzó un concurso público para incorporar nuevos agentes al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Los interesados podrán inscribirse hasta el 30 de noviembre de 2026 y deberán superar distintas instancias de evaluación para acceder a la formación.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abrió la convocatoria para incorporar nuevos aspirantes al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. El proceso de selección permitirá ingresar al Curso Básico de Ingreso (CBI) de la Escuela Nacional de Inteligencia, correspondiente al ciclo 2027.

La inscripción estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026 y se realizará exclusivamente de manera online.

La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución 941/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece las condiciones para participar del Concurso Público de Ingreso 2027 y las distintas etapas que deberán superar los postulantes.

Cómo inscribirse para trabajar en la SIDE

Los interesados en participar deberán ingresar a la página oficial de la SIDE: side.gob.ar/carreras.

Dentro del portal tendrán que completar el formulario digital y seleccionar el área de interés en la que desean desarrollarse. Las opciones disponibles son:

Análisis estratégico.

Ciberinteligencia y tecnología.

Contrainteligencia y seguridad.

Operaciones.

Idiomas y estudios regionales.

Apoyo institucional.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos de todo el país que tengan el secundario completo. Además, deberán cumplir con los requisitos particulares correspondientes al perfil elegido.

Una vez cerrado el período de inscripción, la Escuela Nacional de Inteligencia analizará la documentación presentada y notificará a cada aspirante si fue admitido para continuar con el proceso de selección.

Cuáles son las etapas para ingresar a la SIDE

El reglamento establece un procedimiento de selección con diferentes instancias eliminatorias. En primer lugar, el organismo realizará una preselección de perfiles de acuerdo con sus necesidades.

Los candidatos que avancen deberán superar cuatro etapas:

Examen escrito: evaluación de conocimientos generales. Evaluaciones integrales: pruebas físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia. Examen de idoneidad: evaluación de conocimientos técnicos vinculados con el perfil elegido. Entrevista personal: instancia ante un tribunal integrado por funcionarios de la SIDE.

Los exámenes escritos y las entrevistas tendrán una calificación de 1 a 10 puntos. Para avanzar será necesario obtener un mínimo de 7 puntos en cada instancia calificada, además de resultar apto en las evaluaciones que correspondan.

¿Se cobra un sueldo durante la formación?

Los aspirantes que superen todas las instancias del concurso y obtengan una vacante podrán ingresar al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia.

Durante el período de capacitación, los estudiantes recibirán un estipendio mensual no remunerativo. Sin embargo, la normativa publicada no especifica cuál será el monto que percibirán.

Otro aspecto importante es que la cursada tendrá dedicación exclusiva y asistencia obligatoria, por lo que los seleccionados deberán cumplir con las exigencias establecidas por la institución.

Finalmente, la SIDE aclaró que aprobar el concurso no garantiza automáticamente un puesto de trabajo. La incorporación efectiva al organismo dependerá del desempeño de cada aspirante durante la formación y de las vacantes disponibles.