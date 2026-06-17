La Rioja decretó asueto por el triunfo de la Selección y Hebe Casado cuestionó la medida

El gobernador Ricardo Quintela dispuso la suspensión de actividades administrativas y escolares en La Rioja tras la victoria de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, con un contundente 3-0 frente a Argelia en Kansas City y un triplete de Lionel Messi, tuvo repercusiones más allá del plano deportivo. En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela decretó un asueto administrativo y escolar para la mañana del miércoles 17 de junio, con el objetivo de que la población pudiera celebrar el triunfo. La medida alcanzó a la administración pública provincial y a las escuelas estatales, aunque se garantizó la continuidad de los servicios esenciales mediante guardias mínimas.

El comunicado oficial difundido pasada la medianoche destacó que “la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada” y subrayó que el fútbol forma parte de la identidad cultural argentina, capaz de unir más allá de las diferencias. La decisión fue recibida con entusiasmo por sectores que valoraron el gesto como un reconocimiento al fervor popular, pero también generó críticas en otras provincias.

Desde Mendoza, la vicegobernadora Hebe Casado expresó su desacuerdo con la medida de Quintela. “En Mendoza estamos muy contentos, muy felices con el triunfo de la selección, pero consideramos que la mejor forma de festejar es trabajando con entusiasmo”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales. Con esas palabras, marcó distancia de la postura riojana y defendió la continuidad de las actividades en su provincia.

Mientras algunos celebraron la iniciativa como un gesto de cercanía con la gente, otros cuestionaron la suspensión de actividades educativas y administrativas por un resultado deportivo. En redes sociales, la discusión se multiplicó con comentarios y memes que reflejaron la división de opiniones.

El antecedente más recordado es el feriado nacional decretado en diciembre de 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández dispuso una jornada de celebración tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. En aquella ocasión, más de cuatro millones de personas se movilizaron en Buenos Aires para acompañar la caravana de los campeones, en una demostración del impacto social que generan los triunfos futbolísticos.