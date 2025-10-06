La menta, tu aliada natural contra las cucarachas en la cocina

Una opción sencilla, económica y libre de químicos para mejorar el ambiente del hogar y prevenir la aparición de estos desagradables insectos. Su uso cotidiano puede marcar la diferencia, sin alterar rutinas ni requerir productos industriales.

En muchas casas las cucarachas siguen siendo uno de los insectos más difíciles de erradicar. Su resistencia, velocidad y capacidad para esconderse en rincones húmedos las convierten en una presencia indeseada, especialmente en cocinas y lavaderos. Sin embargo, existe una alternativa natural, económica y accesible que gana terreno entre quienes buscan soluciones sin químicos: tener una planta de menta en casa.

La menta, además de ser una hierba aromática muy utilizada en infusiones y recetas, posee propiedades repelentes que pueden ayudar a mantener alejadas a las cucarachas. “El aroma intenso del mentol actúa como un inhibidor del sistema nervioso de estos insectos, generando una barrera olfativa que los desorienta y aleja”, explica la bióloga especializada en control natural de plagas, Mariela Sosa.

Para aprovechar sus beneficios, se recomienda colocar macetas de menta fresca cerca de zócalos, grietas o zonas donde suelen aparecer cucarachas. También puede prepararse un spray casero con hojas de menta hervidas en agua, que luego se pulveriza en rincones, debajo de la pileta o detrás de los muebles. Esta infusión, además de ser segura para mascotas y niños, no deja residuos tóxicos ni olores invasivos.

Otra opción es distribuir hojas secas de menta en puntos estratégicos de la cocina. Aunque su efecto es menos duradero, puede reforzarse con aceites esenciales o renovarse cada semana. “Lo importante es mantener el aroma activo, porque es lo que genera el rechazo en el insecto. Si la planta está sana y bien hidratada, su poder repelente se mantiene”, señala Carlos Ríos, técnico en jardinería urbana.

Además de su función como repelente, la menta aporta frescura, mejora la calidad del aire y puede utilizarse en múltiples preparaciones culinarias. Su cultivo es sencillo: necesita luz indirecta, riego moderado y una maceta con buen drenaje. En climas como el de Mendoza, se adapta bien tanto en interiores como en balcones o patios semicubiertos.

Cada vez más personas eligen plantas con doble propósito: decorativo y funcional. “El uso de especies aromáticas como la menta, el romero o la lavanda permite reducir el uso de insecticidas y crear espacios más saludables”, afirma Sosa.