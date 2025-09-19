La mejor receta para hacer polenta cremosa con vegetales y hongos: idea fácil para un finde fresquito

Esta receta combina sabor, textura y nutrición en pocos pasos, ideal para disfrutar en casa con ingredientes simples y de estación.
Llega la primavera pero baja un poco la temperatura y el cuerpo pide comidas caseras que sean fáciles y den un poquito de calor. En ese contexto, la polenta cremosa con vegetales y hongos se presenta como una opción ideal: económica, versátil y perfecta para aprovechar ingredientes de estación.
Para preparar la base, se necesita harina de maíz para polenta instantánea, agua o caldo de verduras, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Se recomienda hervir tres partes de líquido por cada parte de polenta, incorporar la harina en forma de lluvia y revolver constantemente para evitar grumos. En pocos minutos, se logra una textura cremosa y suave, que puede enriquecerse con nuez moscada, levadura nutricional o queso rallado, según preferencias.
El salteado de vegetales y hongos aporta color, sabor y nutrientes. Se puede usar cebolla morada, zanahoria, morrón rojo, zapallitos y hongos frescos como champiñones o portobellos. En una sartén con aceite, se doran primero la cebolla y el ajo, luego se incorporan los vegetales en orden de cocción, y finalmente los hongos laminados. Se condimenta con sal, pimienta y hierbas como tomillo, orégano o perejil fresco.
Una vez lista la polenta, se sirve caliente en platos hondos y se cubre con el salteado. Para sumar textura, se pueden agregar semillas tostadas, hojas verdes o un toque de limón.
Esta receta admite múltiples variantes: desde incorporar calabaza asada hasta sumar legumbres cocidas como lentejas o garbanzos. También puede adaptarse a versiones sin gluten o sin lácteos, según el público.