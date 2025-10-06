La mejor receta de pepas caseras con corazón de chocolate y masa integral

Una receta práctica, nutritiva y pensada para quienes buscan opciones dulces con ingredientes simples y de calidad. Con pasos detallados, esta preparación se adapta a distintos estilos de alimentación y permite disfrutar de un clásico renovado sin complicaciones.

Hay recetas que se ganan un lugar en la cocina de todos los días por simples, ricas y rendidoras. Estas galletitas integrales con relleno de chocolate son una de esas: fáciles de hacer, con ingredientes que seguro tenés en casa y perfectas para acompañar el mate, el café o un recreo dulce sin culpa. No hace falta ser una experta ni tener batidora: con un bol, una cuchara y ganas de cocinar, salen perfectas.

Para la masa, vas a necesitar los siguientes ingredientes:

1 taza de harina integral

½ taza de harina común

½ taza de azúcar mascabo o rubia

1 huevo

¼ taza de aceite neutro (como girasol o maíz)

(como girasol o maíz) 1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

En un bol grande, mezclá las harinas, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. En otro recipiente, batí el huevo con el aceite y la esencia de vainilla. Uní ambas partes hasta formar una masa homogénea. Si notás que está muy seca, podés agregar una cucharada de leche o agua tibia. Dejá reposar unos minutos para que tome cuerpo y luego empezá a armar las bolitas del tamaño de una nuez. Esta combinación da como resultado una masa firme pero suave, ideal para formar bolitas que mantengan su forma y textura al hornearse.

Colocalas en una placa para horno con papel manteca o apenas enmantecada, dejando espacio entre cada una. Con el dedo o el dorso de una cucharita, hacé un huequito en el centro de cada bolita. Ese hueco es para el relleno, que puede ser chocolate amargo fundido, pasta de cacao o dulce de leche con chocolate. Lo importante es que sea espeso, para que no se desborde durante la cocción.

Llevá la placa al horno precalentado a 180 °C y cociná durante 12 a 15 minutos, hasta que las galletitas estén doradas en la base pero aún blandas arriba. No las cocines de más: tienen que conservar esa textura húmeda que las hace irresistibles. Una vez listas, dejalas enfriar sobre una rejilla o fuente antes de guardarlas en frascos herméticos.

Si querés darles un toque distinto, podés sumar ralladura de naranja, canela, o incluso usar harina de avena en lugar de la común. Y si estás buscando una versión vegana, reemplazá el huevo por una cucharada de semillas de chía hidratadas en agua. “Lo interesante de esta receta es que se adapta a lo que tengas en casa y a distintos estilos de alimentación”, destaca Martín Díaz Pardo, nutricionista y asesor en cocina saludable.

Estas galletitas caseras con corazón de chocolate son una excelente opción para quienes buscan cocinar algo rico, nutritivo y sin complicaciones. Con ingredientes simples y pasos accesibles, se convierten en un clásico renovado que vale la pena incorporar a la rutina.