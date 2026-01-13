La inflación en Argentina fue del 2,8% en diciembre de 2025 y cerró el año con el registro más bajo desde 2017

El Indec informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%, superando el registro de noviembre. Transporte, vivienda y alimentos encabezaron las subas, mientras que desde 2026 cambiará la metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a mostrar una aceleración en diciembre de 2025. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación en Argentina fue del 2,8%, por encima del 2,5% de noviembre, y permitió cerrar el año con una suba interanual del 31,5%, el nivel más bajo registrado desde 2017.

En el caso de Mendoza, el comportamiento de los precios fue idéntico al promedio nacional: la inflación también se ubicó en 2,8% mensual, mientras que el acumulado anual alcanzó el 29,9%, de acuerdo al relevamiento oficial.

Desde el Gobierno nacional, el dato fue destacado como una señal de desaceleración inflacionaria, en un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei.

Qué rubros aumentaron más en diciembre

El informe del Indec detalló que el rubro con mayor incremento durante el último mes del año fue Transporte, con una suba del 4,0%, impulsada principalmente por ajustes en tarifas y combustibles.

Le siguieron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles : 3,4%

Comunicación: 3,3%

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas, el capítulo que más impacto tiene en el bolsillo de los argentinos, registró un aumento del 3,1%, ubicándose por encima del promedio general mensual.

Del otro lado, los sectores que mostraron una menor variación de precios fueron:

Prendas de vestir y calzado : 1,1%

Educación: 0,4%

Cambios en la medición: el Indec modificará el cálculo de la inflación a partir de 2026

A partir de 2026, el Indec cambiará la metodología para calcular la inflación, actualizando una fórmula que no se modificaba desde hace más de 20 años. El objetivo es adaptar las ponderaciones del IPC a los hábitos de consumo actuales de las familias argentinas.

Con el nuevo esquema, rubros como servicios públicos, transporte, comunicaciones y combustibles tendrán un mayor peso dentro del índice, ya que representan una porción más significativa del ingreso mensual que décadas atrás. La actualización busca reducir la brecha entre el dato estadístico y la percepción real de la inflación en los hogares, especialmente entre jubilados y sectores de ingresos fijos.