La inflación de septiembre en Argentina fue del 2,1% y acumula un 22% en lo que va del año

El INDEC confirmó que la inflación de septiembre de 2025 fue del 2,1%, una cifra que marca un leve aumento respecto a los meses anteriores, aunque sigue impactando con fuerza sobre el poder adquisitivo, especialmente en la clase media.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los aumentos en vivienda, electricidad, gas y agua fueron los principales impulsores del alza general. Estos servicios básicos, esenciales para los hogares de ingresos medios, registraron subas superiores al 3%, lo que vuelve a poner a ese sector entre los más golpeados por el ajuste económico y las políticas de la administración de Javier Milei.

Los rubros que más subieron

De acuerdo con el reporte oficial, la división “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” fue la que mostró la mayor variación mensual, con un incremento del 3,1%, principalmente por las actualizaciones tarifarias.

En contraste, el rubro “Restaurantes y hoteles” fue el que menos aumentó, con apenas 1,1%, lo que según analistas podría reflejar una caída en el consumo de servicios recreativos y gastronómicos.

Con estos datos, la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año asciende al 22%, mientras que la interanual alcanza el 31,8%, según las cifras publicadas por el organismo estadístico.

El informe del INDEC también detalla que Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país, excepto en la Patagonia, donde el incremento más alto correspondió a Transporte.

Por otra parte, Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%) fueron las categorías que registraron los menores incrementos en septiembre.

Mientras tanto, el Gobierno busca sostener el proceso de desaceleración inflacionaria sin resentir aún más la actividad económica, en un contexto donde la estabilidad de los precios sigue siendo uno de los principales desafíos de la gestión actual.