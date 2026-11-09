La historia de la pareja que recibió la bendición del papa León XIV antes de casarse

Juan Tomás Widow y Paloma Arnau se casarán este sábado 14 de noviembre y tuvieron un encuentro inesperado con el Pontífice a la salida de la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires. Un cartel, una espera y un gesto que convirtió los días previos a la boda en un recuerdo inolvidable.

Una pareja argentina vivió un momento que recordará para siempre en la semana previa a su casamiento: logró que el papa León XIV bendijera su matrimonio después de esperarlo a la salida de la Nunciatura Apostólica, en Buenos Aires. El encuentro quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Los protagonistas son Juan Tomás Widow y Paloma Arnau, quienes darán el sí este sábado 14 de noviembre. Para intentar conseguir la bendición del Pontífice, prepararon un cartel con un pedido sencillo y directo: “Santo Padre, nos vamos a casar este sábado 14/11. ¿Nos daría su bendición?”.

La pareja esperó la salida de León XIV y, cuando el Papa advirtió el mensaje, respondió con un gesto que los emocionó: asintió con la cabeza, extendió su bendición sobre los futuros esposos y los señaló con una sonrisa.

Juan Tomás grabó toda la secuencia y la publicó en su cuenta de Instagram. “¡La felicidad es total!”, escribió junto a las imágenes que comenzaron a circular y despertaron numerosas reacciones.

Cómo fue el encuentro con el papa León XIV

En diálogo con Noticiero 9, Juan Tomás contó que la idea surgió de manera espontánea, después de enterarse de que existía la posibilidad de esperar al Pontífice en la Nunciatura.

“Nos enteramos hace dos noches que estaba la posibilidad de poder ir a la Nunciatura a recibirlo“, relató. Al día siguiente, Paloma preparó el cartel con unas hojas impresas y un papel de regalo en la parte posterior para darle firmeza.

Aunque deseaban que el Papa pudiera leer el mensaje, el objetivo inicial era poder verlo. Con la ayuda de otras personas que estaban en el lugar, consiguieron ubicarse frente a la entrada y llamar la atención de León XIV cuando llegó.

“Fue muy emotivo”, recordó Juan Tomás sobre esos instantes. Según contó, el Pontífice los vio, leyó el cartel, sonrió, los bendijo y los señaló antes de continuar su camino.

“Qué manera de empezar nuestra semana de casamiento”

El futuro esposo también contó que el encuentro tuvo un significado especial en los días previos a la boda, cuando los nervios y los preparativos suelen ocupar buena parte del tiempo.

“Fue una forma súper especial de iniciar nuestra semana de casamiento“, expresó. Y agregó que ambos están muy convencidos de la decisión que tomarán: “Sabemos que es una decisión que es para toda la vida. Estamos muy contentos y muy esperanzados por lo que se viene“.

Juan Tomás destacó que el matrimonio representa el comienzo de una nueva etapa, con el deseo de formar una familia y dar testimonio de su fe.

La repercusión del video sorprendió a la pareja. El joven reconoció que no imaginaban que una escena tan breve pudiera generar tanta atención en las redes sociales.

“Para el Papa fueron dos segundos, literalmente. Nos vio, leyó el cartel, se empezó a reír, nos bendijo y nos señaló. Y ahí se fue”, contó.

Sin embargo, para ellos el gesto tuvo un significado mucho más profundo. “A nosotros nos cambia de lleno, nos mantiene firmes en la fe también“, aseguró.

Además, adelantó que conservarán el cartel como recuerdo de ese momento. Incluso imaginó que algún día podrán mostrárselo a sus hijos y contarles cómo comenzó una semana de casamiento que terminó con una bendición especial del papa León XIV.