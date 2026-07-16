La FIFA confirmó al árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España: cuál es el antecedente que preocupa a la Scaloneta

El esloveno Slavko Vincic fue designado para dirigir el partido decisivo del Mundial 2026. Ya arbitró a la Selección argentina en Qatar 2022, en un encuentro que todavía permanece en el recuerdo de los hinchas.

La FIFA confirmó quién será el encargado de impartir justicia en la esperada final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. El organismo internacional designó al árbitro esloveno Slavko Vincic, un juez de amplia trayectoria en competencias europeas e internacionales, que volverá a dirigir a la Scaloneta luego de un antecedente que no trae buenos recuerdos para el conjunto de Lionel Scaloni.

Slavko Vincic será el árbitro de la final entre Argentina y España

Con apenas unos días de anticipación al encuentro más importante del campeonato, la FIFA oficializó la terna arbitral que estará al frente de la definición del Mundial 2026. El árbitro principal será Slavko Vincic, de 46 años, quien estará acompañado por sus compatriotas:

Tomás Klancnik , primer asistente.

, primer asistente. Andraz Kovacic, segundo asistente.

Además, el cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que Mohammad Alkalaf se desempeñará como quinto oficial. Hasta el momento, la FIFA aún no informó quiénes integrarán el equipo del VAR.

Cuántos partidos dirigió Vincic en el Mundial 2026

La final entre Argentina y España será el cuarto compromiso que el árbitro esloveno controle durante esta Copa del Mundo.

Hasta el momento estuvo presente en:

El empate Brasil 1-1 Marruecos , por la fase de grupos.

, por la fase de grupos. La victoria de Argelia 2-1 sobre Jordania .

. El triunfo de México 2-0 frente a Ecuador, en los dieciseisavos de final.

Su desempeño en el torneo fue bien valorado por la Comisión de Árbitros de la FIFA, motivo por el cual fue elegido para dirigir el encuentro más importante del campeonato.

El antecedente de Slavko Vincic con la Selección argentina

La designación de Slavko Vincic no pasó desapercibida entre los hinchas argentinos debido a un antecedente que todavía genera debate.

El árbitro fue quien dirigió el partido entre Argentina y Arabia Saudita en el debut de la Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022, encuentro que terminó con la sorpresiva derrota por 2 a 1 del equipo de Lionel Scaloni.

Aquel compromiso estuvo marcado por varias decisiones arbitrales que despertaron polémica, especialmente por la intervención del VAR, que anuló cuatro goles argentinos por posición adelantada. Uno de los más discutidos fue un tanto convertido por Lautaro Martínez, cuya invalidación generó cuestionamientos durante varios días.

Pese a ese comienzo adverso, la Selección argentina logró recuperarse, avanzó en el torneo y terminó consagrándose campeona del mundo en Qatar.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran definición entre Argentina y España se disputará este domingo, desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

La Selección argentina buscará conquistar un nuevo título mundial y sumar una nueva estrella, mientras que el conjunto español intentará volver a levantar la copa después de su consagración en Sudáfrica 2010.