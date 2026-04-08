La escribana de Adorni declaró por la compra del departamento y dijo que “fue normal”

La escribana que intervino en la operación declaró como testigo en Comodoro Py, defendió la legalidad del trámite y derivó al jefe de Gabinete la responsabilidad por el origen de los fondos.

La escribana Adriana Nechevenko de Schuster se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga la compra de un departamento por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según pudo reconstruirse, la profesional llegó cerca de las 7:30 de la mañana, antes del horario previsto de citación —a las 10—, en un aparente intento por evitar el contacto con la prensa. Permaneció en el lugar durante varias horas y, previo a su declaración, se la vio tomando un café junto a un abogado de confianza, quien no participó formalmente de la audiencia.

Durante su testimonio, que se extendió por aproximadamente tres horas, Nechevenko de Schuster aseguró que la operación inmobiliaria se realizó con total normalidad. En ese sentido, remarcó que su intervención se limitó a los aspectos técnicos y administrativos propios de su función como escribana.

En relación con el origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble, sostuvo que esa cuestión no le corresponde y que debería ser respondida por el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tras finalizar su declaración, la escribana se retiró de los tribunales sin realizar declaraciones públicas, pese a que inicialmente había dejado abierta la posibilidad de dialogar con la prensa.

La causa continúa en etapa de investigación y se espera que en las próximas horas puedan conocerse más detalles sobre el contenido de su testimonio.

También se confirmó que el lunes próximo deberán declarar las dos mujeres mayores que le habrían prestado US$200.000 al funcionario, lo que permitió cubrir aproximadamente el 87% del valor de un departamento en la calle Miró al 500 en la Ciudad de Buenos Aires