“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”: las primeras palabras de León XIV en Argentina

El Sumo Pontífice fue recibido por Javier Milei en el Palacio Libertad, donde ambos compartieron un encuentro ante autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático y referentes de distintos sectores. Antes de darle la palabra, el Presidente pronunció un breve mensaje de bienvenida. El Papa dejó definiciones sobre el futuro económico, la educación, los jóvenes y el rol de quienes gobiernan.

El papa León XIV pronunció este domingo su primer discurso público en la Argentina durante un encuentro en el Palacio Libertad, donde fue recibido por el presidente Javier Milei ante autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, integrantes del Episcopado y referentes de distintos sectores. En una intervención que se extendió durante casi 30 minutos, el Sumo Pontífice dejó definiciones sobre la economía, el trabajo, la educación, la democracia y el futuro de las nuevas generaciones.

Lejos de limitarse a un mensaje protocolar, el Papa puso sobre la mesa algunas de las principales preocupaciones sociales y políticas de la Argentina. Una de sus declaraciones más contundentes estuvo vinculada al lugar que debe ocupar la economía en la vida de las personas. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, sostuvo, en uno de los pasajes más destacados de su intervención.

En ese sentido, reconoció el valor del trabajo como herramienta para que cada persona pueda sostener a su familia y desarrollar sus capacidades, pero también advirtió sobre las dificultades que atraviesan quienes buscan empleo y aquellos que, a pesar de tenerlo, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares.

El pontífice llamó a generar oportunidades, estimular la iniciativa privada y procurar que el crecimiento económico también alcance a quienes enfrentan mayores dificultades. Además, mencionó especialmente a las familias que viven con incertidumbre y a los adultos mayores que contribuyeron durante años a construir la sociedad.

León XIV y un mensaje directo sobre los jóvenes y la educación

Otro de los ejes centrales del discurso estuvo relacionado con el futuro de los jóvenes argentinos. El Papa destacó el potencial humano del país, pero planteó una pregunta que tuvo una fuerte carga de reflexión sobre las oportunidades que encuentran las nuevas generaciones.

“Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, expresó.

A partir de esa reflexión, reclamó fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en la Argentina. También pidió confiar en sus capacidades, abrirles espacios de participación y permitirles asumir responsabilidades.

La mirada hacia el futuro continuó con otro interrogante significativo: “¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido?”.

León XIV sostuvo que las generaciones actuales tienen la obligación de pensar en quienes vendrán después y que esa responsabilidad comienza por reconocer la dignidad de cada vida, desde sus primeros instantes hasta su término natural. También incluyó en ese compromiso el acompañamiento de las personas enfermas, con discapacidad y en situación de dependencia.

Democracia, límites del poder y responsabilidad de los gobernantes

El mensaje del Papa también tuvo definiciones sobre el ejercicio de la política y las responsabilidades de quienes ocupan cargos públicos. En ese sentido, remarcó que la democracia no se agota en la elección de representantes, sino que necesita instituciones sólidas, participación ciudadana y capacidad para convivir con las diferencias.

“La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar”, afirmó.

En otro pasaje, sostuvo que la autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como un servicio y recordó que quienes gobiernan deben reconocer los límites del poder que les fue confiado y orientar sus decisiones hacia el bien común.

También mencionó los riesgos que representan la corrupción, el crimen organizado, la trata de personas y el tráfico de armas y drogas. Frente a estas problemáticas, reclamó coordinación entre los Estados y mayor solidez institucional.

La tecnología y la inteligencia artificial tampoco quedaron afuera de sus reflexiones. El pontífice reconoció las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos en campos como la medicina, la educación y la producción, aunque advirtió que su desarrollo debe estar acompañado por principios éticos y responsabilidad.

El cuidado de los recursos naturales y la mirada hacia América Latina

León XIV dedicó otro tramo de su intervención a la riqueza natural argentina. Destacó sus campos, reservas de agua, fuentes de energía, minerales y diversidad de ecosistemas, pero señaló que su aprovechamiento debe traducirse en bienestar para las comunidades y contemplar el cuidado del ambiente.

Además, convocó a fortalecer la cooperación entre los países sudamericanos para afrontar desafíos que exceden las fronteras nacionales. Entre ellos mencionó la protección de los recursos, los movimientos de personas y las amenazas que afectan la convivencia y la seguridad.

Milei recordó a Francisco y habló de la fe como fundamento de la Argentina

Antes de la intervención papal, Javier Milei pronunció un breve discurso de bienvenida en el que destacó la importancia de la visita para todos los argentinos, independientemente de sus creencias religiosas.

“Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”, expresó el Presidente, en referencia a la presencia de representantes de distintos sectores políticos en el encuentro.

Una parte importante de su mensaje estuvo dedicada al recuerdo de Jorge Bergoglio, el papa Francisco, a quien definió como “el argentino más importante de la historia” y el primer pontífice latinoamericano. Milei recordó el impacto que tuvo su figura tanto entre los católicos como entre quienes no pertenecían a la Iglesia y destacó la generosidad y humanidad que lo caracterizaron. “Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo”, manifestó.

El mandatario también hizo un repaso por los vínculos históricos entre la Iglesia y la Argentina y reivindicó el papel de la fe en la construcción de valores como la libertad, la vida y la propiedad. Para explicar su visión del país, recurrió a una parábola bíblica sobre dos hombres que construyeron sus casas: uno sobre roca y otro sobre arena. “Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca”, afirmó.

En otro tramo, Milei defendió la necesidad de tomar decisiones pensando no solamente en quienes viven actualmente en el país, sino también en las próximas generaciones. Para ilustrar esa responsabilidad, citó al pensador Edmund Burke y su definición de la sociedad como una asociación entre quienes están vivos, quienes murieron y quienes todavía no nacieron.

Sobre el final, el Presidente le agradeció al pontífice por su presencia y le hizo un pedido concreto: “Quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina tal como lo hacemos nosotros”.

El cierre de León XIV: una bendición para todos los argentinos

En el tramo final de su discurso, el Papa retomó la idea de la responsabilidad entre generaciones y sostuvo que cada época recibe una patria construida por quienes la precedieron, tiene la tarea de hacerla crecer y debe entregarla a quienes vendrán después.

“Cada generación recibe una patria que otros han puesto en sus manos. Durante un tiempo le corresponde habitarla, servirla y hacerla crecer. Después deberá entregarla”, reflexionó.

También evocó al tango y citó una frase de Carlos Gardel: “Es un soplo la vida, pero perdura el bien”, para destacar la importancia de las acciones que cada generación deja como legado.

Finalmente, dirigió su pensamiento a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y recordó unas palabras que había pronunciado el papa Francisco: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”.

El primer mensaje público de León XIV en suelo argentino concluyó con una bendición que abarcó a todo el país: “Que ella siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús. Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes”.